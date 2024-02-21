У Миргороді за ремонт підвалу лікарні можуть переплатити 100 тис. грн — «Прозорість і підзвітність» розглядає договір

Робоча група «Прозорість і підзвітність» проаналізувала договори на капітальний ремонт підвалу однієї з лікарень Миргорода і виявила можливе завищення ціни близько 100 тисяч гривень. Про це повідомляє очільник Полтавської облвійськадміністрації Філіп Пронін.
Фахівці радять увідповіднити ціну до проєкту та зменшити її.
Тому, задля запобігання незаконному використанню бюджетних коштів, замовник має зменшити вартість договору.
Нагадаємо, останнім часом робоча група «Прозорість і підзвітність» ініціювала розірвання договорів у трьох громадах області. Мова йде про ремонт підвалу будинку під найпростіше укриття у Кременчуці, закупівлю матеріалів на реконструкцію лікарні у Горішніх Плавнях та закупівлю акушерських ліжок для перинатального центру у Полтаві.
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