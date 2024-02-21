У Миргороді за ремонт підвалу лікарні можуть переплатити 100 тис. грн — «Прозорість і підзвітність» розглядає договір

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 0

Мова йде про ремонт підвалу лікарні під укриття

Робоча група «Прозорість і підзвітність» проаналізувала договори на капітальний ремонт підвалу однієї з лікарень Миргорода і виявила можливе завищення ціни близько 100 тисяч гривень. Про це повідомляє очільник Полтавської облвійськадміністрації Філіп Пронін.

Фахівці радять увідповіднити ціну до проєкту та зменшити її.

— Це пов’язано з розрахунком ПДВ у частині проєктно-кошторисної документації. Підприємство-переможець перебуває на спрощеній системі оподаткування, а в очікуваній вартості закладений стандартний розрахунок ПДВ, — коментує Пронін.

Тому, задля запобігання незаконному використанню бюджетних коштів, замовник має зменшити вартість договору.

Нагадаємо, останнім часом робоча група «Прозорість і підзвітність» ініціювала розірвання договорів у трьох громадах області. Мова йде про ремонт підвалу будинку під найпростіше укриття у Кременчуці, закупівлю матеріалів на реконструкцію лікарні у Горішніх Плавнях та закупівлю акушерських ліжок для перинатального центру у Полтаві.