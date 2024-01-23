У Горішніх Плавнях проходять обшуки, через завищені витрати при реконструкції лікарні — Пронін

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Аудитори помітили необґрунтоване завищення цін на майже 4 мільйони гривень

Сьогодні, 23 січня, у Горішніх Плавнях проходять обшуки. Про це повідомив керівник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін.

— Робоча група «Прозорість і підзвітність» продовжує аналіз тендерів Горішньоплавнівської громади. Фахівці виявили ризики щодо закупівлі з надання послуг реконструкції частини корпусу однієї з лікарень міста, — зазначив Філіп Пронін.

За попереднім аналізом із відкритих джерел, аудитори помітили необґрунтоване завищення цін на майже 4 мільйони гривень. Наприклад, вартість кондиціонерів була збільшена у 5-7 разів.

Закупівлю прискіпливіше перевірять представники робочої групи «Прозорість і підзвітність». Зокрема аудитори, податківці й фахівці «Укрдержбудекспертизи».

Поліція проведе аналіз учасника тендеру.

Нагадаємо, що нещодавно відбулися обшуки у будівлі Кременчуцької райради.