У Горішніх Плавнях проходять обшуки, через завищені витрати при реконструкції лікарні — Пронін

Сьогодні, 23 січня, у Горішніх Плавнях проходять обшуки. Про це повідомив керівник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін.
За попереднім аналізом із відкритих джерел, аудитори помітили необґрунтоване завищення цін на майже 4 мільйони гривень. Наприклад, вартість кондиціонерів була збільшена у 5-7 разів.
Закупівлю прискіпливіше перевірять представники робочої групи «Прозорість і підзвітність». Зокрема аудитори, податківці й фахівці «Укрдержбудекспертизи».
Поліція проведе аналіз учасника тендеру.
Нагадаємо, що нещодавно відбулися обшуки у будівлі Кременчуцької райради.
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