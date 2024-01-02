У будівлі Кременчуцької райдержадміністрації проходять обшуки

Сьогодні, 2 січня, у приміщенні Кременчуцької районної ради та Кременчуцької військової адміністрації відбуваються обшуки. Про це повідомили у місцевих Телеграм-каналах.
Проте керівник Кременчуцької районної державної адміністрації спростував інформацію, щодо обшуків в РДА. Він зазначив, що жодних слідчих дій в райраді не відбувалося.
Нагадаємо, нещодавно у Глобинській лікарні пройшли обшуки, пов'язані з підозрою директора лікарні у хабарництві.
*фото ілюстративне
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