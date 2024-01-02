У будівлі Кременчуцької райдержадміністрації проходять обшуки

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Що каже керівник Кременчуцької районної державної адміністрації

Сьогодні, 2 січня, у приміщенні Кременчуцької районної ради та Кременчуцької військової адміністрації відбуваються обшуки. Про це повідомили у місцевих Телеграм-каналах.

Проте керівник Кременчуцької районної державної адміністрації спростував інформацію, щодо обшуків в РДА. Він зазначив, що жодних слідчих дій в райраді не відбувалося.

— Зазначимо, що Кременчуцька районна рада є балансоутримувачем адміністративної будівлі районної ради в якій знаходяться близько десяти орендарів, серед яких і військова адміністрація. Про проведення зазначених дій до Кременчуцької районної ради правоохоронні органи не зверталися, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно у Глобинській лікарні пройшли обшуки, пов'язані з підозрою директора лікарні у хабарництві.

*фото ілюстративне