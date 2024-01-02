«Потрібне втручання служби внутрішнього аудиту та поліції», — мер про оплату послуг у лікарні відновного лікування

Сьгодні журналісти «Кременчуцького Телеграфа» запитали у мера міста, чи знає він про ситуацію у Центрі відновного лікування. Як раніше повідомляв кременчужанин Сергій у своїх соціальних мережах, у закладі запропонували оплатити медичні послуги на особисту банківську карту
Днями кременчужанин Сергій Коваленко поскаржився, що у лікарні відновного лікування оплатити послуги йому запропоновували переказом на номер приватної банківської карти через термінал.
«Кременчуцький ТелеграфЪ» з’ясував, жінка з ім’ям Яна Марчевська, згідно з інформацією, яку вона вказала у власних соцмережах, працює бухгалтером-касиром у Центрі відновного лікування та реабілітації. Сьогодні, 2 січня, ситуацію прокоментував міський голова Кременчука Віталій Малецький.
Нагадаємо, раніше «Кременчуцький ТелеграфЪ» публікував рекомендації від Полтавської військової адміністрації, що робити, якщо з вас вимагають кошти за медичні послуги у державних медзакладах.
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