«Потрібне втручання служби внутрішнього аудиту та поліції», — мер про оплату послуг у лікарні відновного лікування

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 1

Сьгодні журналісти «Кременчуцького Телеграфа» запитали у мера міста, чи знає він про ситуацію у Центрі відновного лікування. Як раніше повідомляв кременчужанин Сергій у своїх соціальних мережах, у закладі запропонували оплатити медичні послуги на особисту банківську карту

Днями кременчужанин Сергій Коваленко поскаржився, що у лікарні відновного лікування оплатити послуги йому запропоновували переказом на номер приватної банківської карти через термінал.

«Оплатити послуги карткою можна переказом на картку якоїсь Яни Марчевської. Використовуючи термінал ПриватБанку, або в додатку Приват24. Про оплату на IBAN вони навіть не чули. Не кажучи вже про касовий апарат, фіскальний чек та POS-термінал банку», — написав Сергій.

«Кременчуцький ТелеграфЪ» з’ясував, жінка з ім’ям Яна Марчевська, згідно з інформацією, яку вона вказала у власних соцмережах, працює бухгалтером-касиром у Центрі відновного лікування та реабілітації. Сьогодні, 2 січня, ситуацію прокоментував міський голова Кременчука Віталій Малецький.

— Бачив ваші публікації, що хтось на картки бере гроші, це заслуговує на нашу увагу. Я думаю, треба втручання служби внутрішнього аудиту. Служба внутрішнього аудиту займеться цим питанням, потрібен запит у банк — скільки коштів надійшло, від яких фізосіб. Фактично, цим буде займатися поліція, — зазначив мер.

Нагадаємо, раніше «Кременчуцький ТелеграфЪ» публікував рекомендації від Полтавської військової адміністрації, що робити, якщо з вас вимагають кошти за медичні послуги у державних медзакладах.