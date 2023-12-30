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Топ новина, Кременчук, Здоров'я

Кременчужанину у лікарні відновного лікування запропонували оплатити послуги на приватну картку — соцмережі

Сьогодні, 11:03 Переглядів: 1 113 Коментарів: 1

   

А в лікарні «Кременчуцька» направлення виписали на томографію у приватній клініці

Кременчужанин Сергій Коваленко у соцмережах поскаржився, що травматолог у лікарні «Кременчуцька» виписав йому направлення на томографію у приватній клініці.

— А де ж розрекламований мером та партією влади «Слуга народу» томограф, придбаний за кошти місцевого (чи державного) бюджету? Чому лікар не виписує направлення на нього, яке повинно бути безплатним? — пише Сергій.

Нагадаємо, що влітку 2022 року у приймальному відділенні лікарні «Кременчуцька», завдяки програмі «Велике будівництво», встановили комп’ютерний томограф.

Як пояснюють у Національній службі здоров’я України, комп’ютерна томографія є безоплатною для українців за Програмою медичних гарантій. Якщо лікар вважає, що пацієнту потрібна КТ, то виписує направлення. З цим направленням можна звернутися в медзаклад, який має договір з НСЗУ на амбулаторний пакет і має комп’ютерний томограф.

Знайти медичний заклад, який має договір, допоможе оператор контакт-центру НСЗУ за номером 16-77. Контакт-центр працює у понеділок-четвер з 9.00 до 18.00. П’ятницями — з 9.00 до 16.45.

— Платною КТ може бути, якщо людина самостійно вирішує пройти таке дослідження, без направлення лікаря, — додали в НСЗУ.

Також, за словами Сергія, після зробленої томографії він знову звернувся до лікаря, але в лікарні відновного лікування й оплатити послуги йому запропонували на номер приватної банківської картки через термінал.

 

— А оплатити послуги карткою можна переказом на картку якоїсь Яни Марчевської. Використовуючи термінал ПриватБанку, або в додатку Приват24. Про оплату на IBAN вони навіть не чули. Не кажучи вже про касовий апарат, фіскальний чек та POS-термінал банку, — написав Сергій.

Жінка з ім'ям Яна Марчевська, згідно з інформацією, яку вона вказала у власних соцмережах, працює бухгалтером-касиром у Центрі відновного лікування та реабілітації.

 

Нагадаємо, раніше про те, що робити, якщо вас «просять» заплатити за послуги, які мають бути безоплатними, розповіли у Полтавській обласній військовій адміністрації.

Деталізований перелік безоплатних медичних послуг за посиланням.


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Автор: Руслана Горгола Джерело фото: facebook.com/serhiyko
Теги: томографія ЛІЛ «Кременчуцька» лікарня відновного лікування соцмережі
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Коментарі: 1

1 082
Angel737:
Сьогодні, 12:55

Спасибо Журналистам за статью!


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