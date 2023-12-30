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Надзвичайні новини

У Кременчуці Daewoo на пішохідному переході збив жінку

Сьогодні, 10:12 Переглядів: 238

Постраждалу ушпиталили

29 грудня близько 16.30 у Кременчуці на перехресті вулиць Покровська та Павлівська сталася ДТП, в якій постраждала жінка. Про це повідомила пресслужба Кременчуцького районного управління поліції.

За попередньою інформацією слідства, ЗАЗ Daewoo, під керуванням 61-річного водія, на нерегульованому пішохідному переході наїхав на 75-річну пішохідку. Унаслідок ДТП травмовану жінку госпіталізували. 

За цим фактом правоохоронці вирішують питання щодо початку розслідування за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому травми середнього ступеня тяжкості) Кримінального кодексу України. Причини та обставини ДТП встановлює слідство.

Нагадаємо, того ж дня близько 22.00 на проспекті Свободи 36-річний кременчужанин на Volkswagen не дотримався безпечної дистанції та зіткнувся з авто Chevrolet та Mercedes.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: ДТП
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