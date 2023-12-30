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Надзвичайні новини

П'яний водій у Кременчуці спричинив потрійну ДТП — патрульна поліція

Сьогодні, 11:20 Переглядів: 250

Ніхто не постраждав

29 грудня, близько 22.00 на проспекті Свободи сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомила пресслужба патрульної поліції.

На місці автопригоди інспектори з’ясували, що 36-річний керманич автомобіля Volkswagen не дотримався безпечної дистанції та зіткнувся з авто Chevrolet та Mercedes. Внаслідок ДТП автомобілі отримали механічні пошкодження.

 

Окрім того, інспектори побачили у водія Volkswagen явні ознаки алкогольного спʼяніння. Результат — 2,13 проміле, що більше ніж в 10 разів перевищує допустиму норму (0,2‰).

Патрульні склали на нетверезого водія протоколи за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) та ч. 1 ст. 130 (Керування у стані спʼяніння) КУпАП.

Нагадаємо, що того ж дня близько 16.30 у Кременчуці на перехресті вулиць Покровська та Павлівська сталася ДТП, в якій постраждала жінка.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: ДТП
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