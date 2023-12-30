На Полтавщині юнак на Opel зіткнувся з локомотивом і вижив

29 грудня близько 23.00 неподалік стадіону у селі Петрівка-Роменська Гадяцької громади Миргородського району сталась дорожньо-транспортна пригода на залізничному переїзді. Про це повідомила пресслужба поліції Полтавщини.
За попередньою інформацією, легковий Opel Astra, під керуванням 19-річного гадячанина, зіткнувся з локомотивом. Унаслідок зіткнення автомобіль зазнав механічних пошкоджень. Обійшлося без потерпілих.
Обставини та причини події з’ясовує поліція.Нагадаємо, що 10 грудня близько 14.00 на залізниці поблизу села Машівка на Полтавщині поїзд врізався в легковик. Тоді травми отримала водійка легковика.
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