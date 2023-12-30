На Полтавщині юнак на Opel зіткнувся з локомотивом і вижив

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Обставини та причини події з’ясовує поліція

29 грудня близько 23.00 неподалік стадіону у селі Петрівка-Роменська Гадяцької громади Миргородського району сталась дорожньо-транспортна пригода на залізничному переїзді. Про це повідомила пресслужба поліції Полтавщини. За попередньою інформацією, легковий Opel Astra, під керуванням 19-річного гадячанина, зіткнувся з локомотивом. Унаслідок зіткнення автомобіль зазнав механічних пошкоджень. Обійшлося без потерпілих. Обставини та причини події з’ясовує поліція. Нагадаємо, що 10 грудня близько 14.00 Нагадаємо, що 10 грудня близько 14.00 на залізниці поблизу села Машівка на Полтавщині поїзд врізався в легковик . Тоді травми отримала водійка легковика.

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