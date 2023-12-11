На Полтавщині потяг протаранив автівку

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10 грудня близько 14.00 на залізниці поблизу села Машівка на Полтавщині поїзд врізався в легковик. Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За попередньою інформацією правоохоронців, під час перетину залізничного переїзду в автомобіля ВАЗ 2106 на коліях заглох двигун. Цією ж колією рухався пасажирський поїзд «Краматорськ-Миколаїв», який зіткнувся із задньою частиною автівки. Унаслідок зіткнення водійка травмувалася, її привезли в лікарню, але госпіталізація потерпілій не знадобилася.

Наразі поліція з’ясовує причини та обставини події.

Нагадуємо, минулого місяця на Полтавщині поїзд збив жінку — від отриманих травм вона загинула на місці.