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Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині потяг протаранив автівку

Сьогодні, 13:47 Переглядів: 678

 

Водійка легковика травмувалася

10 грудня близько 14.00 на залізниці поблизу села Машівка на Полтавщині поїзд врізався в легковик. Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За попередньою інформацією правоохоронців, під час перетину залізничного переїзду в автомобіля ВАЗ 2106 на коліях заглох двигун. Цією ж колією рухався пасажирський поїзд «Краматорськ-Миколаїв», який зіткнувся із задньою частиною автівки. Унаслідок зіткнення водійка травмувалася, її привезли в лікарню, але госпіталізація потерпілій не знадобилася.

Наразі поліція з’ясовує причини та обставини події.

Нагадуємо, минулого місяця на Полтавщині поїзд збив жінку — від отриманих травм вона загинула на місці.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Поліція Полтавщини
Теги: ДТП поїзд автомобіль
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