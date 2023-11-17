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Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині поїзд збив жінку: вона загинула на місці

Сьогодні, 11:42 Переглядів: 1

 

Триває досудове розслідування

16 листопада поблизу станції Кривохатки Полтавської громади потяг смертельно травмував людину. Близько 18.40 про надзвичайну подію повідомили працівники залізничної станції Вакуленці.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Полтавщини.

За попередньою інформацією слідства, біля станції Кривохатки потяг здійснив наїзд на 74-річну полтавку, яка перебувала на коліях. Вона загинула на місці.

За цим фактом відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 276 (Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту, якщо вони спричинили загибель людей) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у Полтаві вантажівка наїхала на пішохода.

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Автор: Володимир Дмитренко
Теги: поїзд потяг збив потяг загиблі жінка Кривохатки поліція Полтавщини ст. 276 ККУ
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