На Полтавщині поїзд збив жінку: вона загинула на місці

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16 листопада поблизу станції Кривохатки Полтавської громади потяг смертельно травмував людину. Близько 18.40 про надзвичайну подію повідомили працівники залізничної станції Вакуленці.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Полтавщини.

За попередньою інформацією слідства, біля станції Кривохатки потяг здійснив наїзд на 74-річну полтавку, яка перебувала на коліях. Вона загинула на місці.

За цим фактом відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 276 (Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту, якщо вони спричинили загибель людей) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у Полтаві вантажівка наїхала на пішохода.