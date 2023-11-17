Міський голова привітав зі 100-річним ювілеєм кременчужанку Таїсію Горобець

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Міський голова Віталій Малецький привітав кременчужанку Таїсію Горобець, яка 15 листопада відзначила 100–річний ювілей. Про це повідомила пресслужба Кременчуцької міської ради.

Таїсія Федорівна народилася на Харківщині у селі Глинське Ізюмського району. Вона — ветеран Другої світової війни, за фахом медсестра. Була санінструктором з 1941 року до закінчення війни, яке зустріла у місті Рава-Руська Львівської області. За участь у бойових діях її відзначали військовими нагородами.

На фронті жінка познайомилася з військовим, вийшла за нього заміж та народила сина. Але її чоловік загинув. Після війни вийшла заміж вдруге за вдівця, який мав трьох доньок. Разом із чоловіком Михайлом переїхали в місто Ізюм, виховали чотирьох дітей та прожили сорок років подружнього життя. Тепер у Таїсії Горобець велика родина: є діти, онуки, правнуки та праправнуки. З 2018 року вона живе у Кременчуці.

Зазначимо, що відповідно до міської Програми соціального забезпечення та соціального захисту населення м. Кременчука «Турбота», кременчужанам віком від 95 до 100 років виплачується щомісячна стипендія міського голови — 1300 гривень. Громадяни від 95 років і більше щомісячно отримують з міського бюджету 800 гривень.