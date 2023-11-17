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Міський голова привітав зі 100-річним ювілеєм кременчужанку Таїсію Горобець

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 202

 

Вона — ветеран Другої світової війни, за фахом медсестра

Міський голова Віталій Малецький привітав кременчужанку Таїсію Горобець, яка 15 листопада відзначила 100–річний ювілей. Про це повідомила пресслужба Кременчуцької міської ради.

Таїсія Федорівна народилася на Харківщині у селі Глинське Ізюмського району. Вона — ветеран Другої світової війни, за фахом медсестра. Була санінструктором з 1941 року до закінчення війни, яке зустріла у місті Рава-Руська Львівської області. За участь у бойових діях її відзначали військовими нагородами.

На фронті жінка познайомилася з військовим, вийшла за нього заміж та народила сина. Але її чоловік загинув. Після війни вийшла заміж вдруге за вдівця, який мав трьох доньок. Разом із чоловіком Михайлом переїхали в місто Ізюм, виховали чотирьох дітей та прожили сорок років подружнього життя. Тепер у Таїсії Горобець велика родина: є діти, онуки, правнуки та праправнуки. З 2018 року вона живе у Кременчуці.

Зазначимо, що відповідно до міської Програми соціального забезпечення та соціального захисту населення м. Кременчука «Турбота», кременчужанам віком від 95 до 100 років виплачується щомісячна стипендія міського голови — 1300 гривень. Громадяни від 95 років і більше щомісячно отримують з міського бюджету 800 гривень.

Секрет довголіття від бабці мера: Ганна Малецька відсвяткувала 100-річний ювілей
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Автор: Катерина Турубара
Теги: ювілей бабушка
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