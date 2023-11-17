У Полтаві вантажівка наїхала на пішохода

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Пішохід загинув на місці від отриманих травм

Вчора, 16 листопада, близько 16.40, у Полтаві, на вулиці Чумацький Шлях сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції у Полтавській області.

За попередньою версією слідства, вантажний фургон Mercedes-Benz Atego, яким керував 59-річний мешканець Київської області, наїхав на 52-річного мешканця Полтавського району.

Внаслідок ДТП пішохід отримав травми від яких помер на місці події.

За цим фактом поліція розпочала розслідування за ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.

Наразі слідство встановлює обставини та причини події.

Нагадаємо, на Полтавщині сталася ДТП: загинув пішохід.