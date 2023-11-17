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Кременчук, Полтавщина

В Устимівській дослідній станції рослинництва розповіли, чим у дендропарку займаються науковці

Сьогодні, 10:13 Переглядів: 180

 

Устимівський дендропарк є частиною дослідної станції, яка своєю чергою є частиною Інституту рослинництва імені В.Я. Юр'єва Національної академії аграрних наук України

Генофонд дендрологічного парку загальнодержавного значення «Устимівський» — це основа екологічної безпеки українського суспільства, адже рослинна колекція парку майже на 90% складається з лікарських рослин.

Про це «Кременчуцькому Телеграфові» розповіли у дендропарку.

Колекційний матеріал деревних і чагарникових порід є унікальним зібранням, що має наукове, пізнавальне та соціальне значення. Тому дендропарк є важливою складовою частиною колекції Устимівської дослідної станції рослинництва Інституту рослинництва імені В.Я. Юр'єва Національної академії аграрних наук України.

— Головними напрямами роботи науковців були й залишаються залучення нових зразків, збереження колекційного матеріалу в живому вигляді, всебічне вивчення колекцій, виділення джерел і донорів цінних ознак, збереження генофонду багаторічних культур і культур, які розмножуються вегетативно, вирощування зразків генофонду з метою підтримки життєздатності. А також забезпечення вихідним матеріалом та інформацією про нього селекційних і наукових програм, навчальних закладів, інших споживачів щодо вирощування лікарської сировини у спеціальних розсадниках, — зазначили в Устимівській дослідній станції рослинництва.

 

Раніше ми писали, що в Устимівському дендропаркові вперше за 37 років з'явилися плоди на Христових тернах.

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Автор: Володимир Дмитренко Джерело фото: Дендропарк «Устимівський»
Теги: дендропарк рослини Устимівка дослідна станція дендропарк Устимівський
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