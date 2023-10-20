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Кременчуцькі філателісти випустили поштівки з рослинами Устимівського дендропарку

Вчора, 21:00 Переглядів: 142

 

У наборі 7 поштових карток

До 130-річчя дендрологічного парку загальнодержавного значення «Устимівський» кременчуцькі філателісти випустили поштівки із зображеними на них рослинами, які ростуть у цій дендрологічній перлині Полтавщини.

Як розповів «Кременчуцькому Телеграфові» голова Кременчуцького товариства філателістів Володимир Скляр, набір складають 7 поштових карток із яскравими світлинами екзотичних і не дуже рослин.

— Окрім ювілейних конвертів, які ми випустили в колаборації з Устимівською дослідною станцією дослідної станції рослинництва Інституту рослинництва ім. В.Я. Юр'єва Національної академії аграрних наук та ГО «Центр «РОДІС», ми вирішили надрукувати ще й поштівки. Вони добре доповнять екскурсії пані Олени Білик, — зазначив Володимир Скляр.

Нагадаємо, що до 130-річчя дендропарку «Устимівський» випустили тематичні поштові конверти, а 7 жовтня їх «погасили».

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Автор: Володимир Дмитренко Джерело фото: дендропарк «Устимівський»
Теги: філателія поштівки Кременчуцьке товариство філателістів дендропарк Устимівський Володимир Скляр дендропарк
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