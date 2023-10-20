Кременчуцькі філателісти випустили поштівки з рослинами Устимівського дендропарку

До 130-річчя дендрологічного парку загальнодержавного значення «Устимівський» кременчуцькі філателісти випустили поштівки із зображеними на них рослинами, які ростуть у цій дендрологічній перлині Полтавщини.
Як розповів «Кременчуцькому Телеграфові» голова Кременчуцького товариства філателістів Володимир Скляр, набір складають 7 поштових карток із яскравими світлинами екзотичних і не дуже рослин.
Нагадаємо, що до 130-річчя дендропарку «Устимівський» випустили тематичні поштові конверти, а 7 жовтня їх «погасили».
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