Якою буде погода у Кременчуці цими вихідними

Вчора, 22:05 Переглядів: 118

Буде тепло та без опадів

Вихідними, кременчужанам прогнозують теплу погоду.

За даними сайтів прогнозу погоди, у суботу, 21 жовтня, вдень очікується +21°C. Проте хмарна погода буде триматися до самого вечора. Вітер постійно змінюватиме свої напрямки. Опадів не прогнозують.

Наступного дня, 22 жовтня, вдень стовпчики термометрів покажуть +18...+21°C. Ясна погода буде триматися у Кременчуці впевнено, вдень можлива недовга хмарність. Вітер буде південно-східного напрямку. Опадів також не буде.