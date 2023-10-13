Фотографували, малювали та «гасили» конверти: у дендропарку «Устимівський» відбулася мистецька толока

Сьогодні, 07:19 Переглядів: 224

Нещодавно у Дендрологічному парку загальнодержавного значення «Устимівський» на Глобинщині відбулася «Мистецька толока у парку», присвячена 130-річчу заснування парку кременчужанином Василем Устимовичем.

7 вересня у дендропарк приїхали горішньоплавнівські митці та кременчуцькі філателісти, а також тут зібралися керівництво дослідної станції рослинництва Інституту рослинництва ім. В.Я. Юр'єва Національної академії аграрних наук, структурним підрозділом якого є цей парк, староста Бабичівського старостинського округу Саніслав Живолуп, місцевий фермер, меценат і добрий друг дендропарку Михайло Колісник.

Усіх учасників проєкту «Мистецька толока в дендропарку» приємно вразила гостинність, щирість і душевність працівників Устимівської дослідної станції рослинництва.

— Попри те, що це був вихідний день, вони залишили свої особисті справи і майже цілий день провели з нами. Ці люди — справжні ентузіасти, вони роблять безцінний внесок у науковий розвиток та збереження дендрологічного парку, що є однією з перлин Полтавщини й усієї України, — зауважила Інна Руда, керівниця проєктів громадської організації «Центр «РОДІС», що є співорганізаторкою заходу.

У дендрологічному парку «Устимівський» раді всім, хто цікавиться рослинами, досліджує та любить природу.

— Тому й митців із Горішніх Плавнів ми зустрічали з радістю. Мені здалося, що їхні очі аж світилися від захоплення красою та величчю деревами старовинного парку. Їм все було дуже цікаво, й отой інтерес та захоплення, помножені на талант, надихнули музиканта, художників, фотографів на творчість, — наголосила наукова співробітниця дослідної станції та дендрологиня парку Олена Білик, яка провела гостям оглядову екскурсію парком.

Після екскурсії митці розбрелися по стежках і галявинах творити свою магію. Хтось малював, хтось фотографував і знімав відео, а хтось для них позував. У цей час над деревами і кущами лунали звуки електрогітари Олександра Єруха.

Художниця Світлана Галка розповіла, що це був дивовижний день, все було просякнуте творчим повітрям, чистим та натхненним.

— Дивовижні дерева та чагарники надихали мене. На пленері я вибрала барвистий пейзаж з доріжкою, що йде в казкову глибину серед дерев. Хотіла передати багатство кольору і різноманітність навколишньої природи. Малювала аквареллю і дощ допоміг розчинити чіткість контурів дерев та гілок. Але яскравість фарб залишилася на папері та в природі. І настрій був творчий, — поділилася враженнями Світлана Галка.

А ще одна горішньоплавнівська мисткиня Нігіна Стогній зауважила, що на її погляд, дендрологічний парк «Устимівський» — прекрасне місце для пленеру.

— Настільки цікаві локації, що можна написати нескінченну кількість картин. Особливо буде цікаво художникам-ботанікам, адже наявність великої кількості рідкісних рослин вражає. Я працювала в техніці пастель. Зробила етюд з туями, замальовки старої липи, але завершувати роботу буду вдома, через те що дощик завадив працювати, — розповіла художниця.

Нігіна Стогній також додала, що планує ще не раз побувати у цьому дендрологічному парку, бо вже запланувала декілька робіт.

До речі, чоловік художниці, Михайло Стогній — один з фотографів, які були присутні на «Мистецькій толоці у парку». Кілька його фотографій можна побачити у фотогалереї.

Свої картини учасниці та учасники мистецької толоки присвятили ювіляру — 130-річному денропарку.

— Художню виставку влаштують в Устимівській дослідній станції рослинництва. У перспективі зображення цих картин, як і подаровані нашими фотографами художні світлини, будуть надруковані на листівках, плакатах, календарях, — зауважила Лілія Дмитренко, директорка ГО «Центр «РОДІС».

Світлана Галка розповіла, що намальовано на картині «Історія одного дня», яку вона подарувала музею дендропарку.

— Це сюжетна робота олією. Є незвичайне дерево в парку, де стовбур розходиться і з'єднується, утворюючи вікно. У моїй картині у цьому вікні грає на роялі коеменчуцьктй композитор Сергій Горюнович, створюючи музику природи. Звичайно, все умовно зображено. На картині також зображені горішньоплавнівські митці — фотограф Робер Гармідер і вже відома вам Нігіна Стогній, — зазначила Світлана Галка.

За задумом художниці, незвичайне дерево з листям, чисте небо, гілки — це дороги пошуку. Якщо придивиться, то можна знайти тризуб з дерев по краях картини і центрального дерева. Вдалині садиба, в якій жив Устимович.

— Хочу побажати дендропарку процвітання, а працівникам міцного здоров’я, миру та творчості. Велика подяка за їхню працю, — сказала Світлана Галка.

Поки митці творили, біля воріт дендропарку були «погашені» ювілейні конверти, які випустило Кременчуцьке товариство філателістів на замовлення дослідної станції у співпраці з ГО «Центр «РОДІС». Для цього навіть приїхало пересувне поштове відділення.

Проведення «Мистецької толоки у парку» стало можливим завдяки захисникам України, які боронять нашу землю від окупантів. На жаль, троє місцевих героїв повернулися додому на щиті: сержант Юрій Баранець, солдат Володимир Гребінь і старший солдат Микола Ляшко.

Організатори й учасники події вшанували пам’ять загиблих захисників, дякуючи їм за героїчний подвиг в ім’я України.

Раніше ми писали, що під час цьогорічного Всесвітнього дня прибирання у дендропарку «Устимівський» зібрали понад 400 кг сміття.

Читайте також: