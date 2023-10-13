У Кременчуці з'явилися котохатки та будки для безпритульних собак

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Нові будки для собак встановили у Придніпровському парку, а для котів та собак – у районі кварталу №278

Працівники КП «Спецсервіс-Кременчук» встановили у місті нові будки для тварин. Про це повідомили на сторінці КП «Спецсервіс-Кременчук» у Фейсбуці.

Комунальне підприємство, що опікується безпритульними тваринами в Кременчуці, з початку літа цього року збирали інформацію від волонтерів та небайдужих до тварин кременчужан стосовно існуючих місць, які вони самостійно обладнали для підопічних собак і котів. Ця інформація була потрібна, аби замінити старі будки та місця, що потребують доброустрою на якісні, зручні та красиві будки для безпритульних тваринок.

Отже, цього тижня працівники КП «Спецсервіс-Кременчук» встановили нові будки для собак у Придніпровському парку та для собак і котів у районі кварталу №278.

Ці будки зроблені з обробленого дерева, теплі та захищають від вітру, тож допоможуть захистити вразливих тварин від негоди та дати їм можливість пережити зимові холоди у більш безпечних умовах.

– За станом здоров’я тварин та тим, щоб усі вони були стерилізовані, вакциновані та соціалізовані, наша служба слідкує щодня. Дякуємо за допомогу волонтерам! – йдеться у повідомленні.

Найближчим часом КП «Спецсервіс-Кременчук» планує встановити будиночки ще за двома адресами у нагірній частині міста.