Оприлюднили перелік Пунктів незламності в Кременчуці та районі

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Де можна буде зігрітися та зарядити ґаджети під час можливого блекауту

Полтавська ОВА оприлюднила перелік Пунктів незламності в області, по районах та громадах. Тут у разі блекаутів можна буде зігрітися та зарядити ґаджети в разі можливих блекаутів. Зберігайте список та шукайте найближчий до свого дому та роботи.

Кременчук

просп. Свободи, 12, підрозділ ДСНС;

вул. Набережна лейтенанта Дніпрова, 12а, підрозділ ДСНС;

вул. Олексія Древаля, 35, підрозділ ДСНС;

вул. Соборна, 14/23, намет поблизу Кременчуцької РВА;

вул. Набережна лейтенанта Дніпрова, 12а, намет поблизу ДПРЧ-15

проспект Лесі Українки, 33, намет;

вул. Соборна 14/23, районна державна адміністрація;

вул. Олександра Білаша 32, ліцей №6;

вул. Сержанта Мельничука, 1А, гімназія №1;

вул. Богдана Хмельницького 66, гімназія №2;

вул. Давида Кострова, 28, гімназія №3;

вул. Університетська, 13, ліцей №4;

вул. Героїв Маріуполя, 65, ліцей №5;

вул. Пілотів, 41б, гімназія №7;

вул. Тараса Бульби, 6, гімназія №8;

вул. Івана Приходька, 38/5, гімназія №9;

вул. Лейтенанта Покладова, 8, ліцей №10;

вул. Старшого лейтенанта Кагала, 53, ліцей №11;

вул. Володимира Великого, 52, гімназія №12;

вул. Єднання України, 3, ліцей №13;

квартал 278, 11, початкова школа №15;

вул. Велика набережна, 37, гімназія №16;

вул. Тараса Бульби, 14, ліцей №17;

вул. Майора Пугача, 25, гімназія №18;

вул. Шевченка, 58/69, гімназія №19;

вул. Академіка Маслова, 12, гімназія №20;

вул. Сержанта Мельничука, 217, гімназія №21;

вул. Шкільна, 16, гімназія №22;

вул. Олександрійська, 18, гімназія №23;

просп. Полтавський, 13, гімназія №24;

вул. Героїв УПА, 16, ліцей №25;

вул. Джохара Дудаєва, 4, гімназія №26;

просп. Свободи, 104, гімназія №27;

пров. Княжий, 5А, гімназія №28;

вул. Республіканська, 76, гімназія №29;

пров. Княжий, 3, ліцей №30;

вул. Героїв України, 39А, гімназія №31;

просп. Свободи, 130, територіальний центр соціального обслуговування;

вул. Ковальська, 10/2, територіальний центр соціального обслуговування;

пров. Гостомельський, 22, Контакт-центр №4;

вул. Івана Приходька, 90, Крюківська районна адміністрація;

пров. Поштовий, 4, заклад дошкільної освіти №28;

вул. Олексія Древаля, 114А, II корпус початкової школи №15;

просп. Свободи, 29, заклад дошкільної освіти №2;

вул. Олександра Білаша, 10, заклад дошкільної освіти №3;

вул. Івана Мазепи, 47, заклад дошкільної освіти №10;

вул. Гетьманська, 16А, заклад дошкільної освіти №12;

вул. Софіївська, 1, заклад дошкільної освіти №19;

вул. Героїв Маріуполя, 40, заклад дошкільної освіти №23;

вул. Давида Кострова, 30/1, заклад дошкільної освіти №24;

вул. Шевченка, 66/2, заклад дошкільної освіти №32;

вул. Софіївська, 82, заклад дошкільної освіти №34;

вул. Соборна, 38, заклад дошкільної освіти №35;

вул. Київська, 99А, заклад дошкільної освіти №36;

вул. Свободи, 21, заклад дошкільної освіти №68;

вул. Молодіжна, 25А, заклад дошкільної освіти №74;

вул. Миколи Залудяка, 5, КЗ фізичної культури та спорту;

пров. Павлівський, 2, КЗ фізичної культури та спорту;

вул. Велика Набережна, 23, заклад дошкільної освіти №60;

вул. Мрії, 9, заклад дошкільної освіти №80;

вул. Лейтенанта Покладова, 3, Департамент освіти міської ради;

вул. Київська, 12а, заклад дошкільної освіти №65;

вул. Ю. Кондратюка, 12, заклад дошкільної освіти №14;

вул. Майора Борищака, 3, заклад дошкільної освіти №29;

274 квартал, 7, заклад дошкільної освіти №73;

вул. Давида Кострова, 70, заклад дошкільної освіти №77;

вул. Європейська, 33К заклад дошкільної освіти №82;

вул. Соломії Крушельницької, 40, заклад дошкільної освіти №4;

пров. Правобережний, 14, заклад дошкільної освіти №26;

вул. Першотравнева, 52, залізничний вокзал.

Кременчуцький район

Кременчуцька громада

с. Мала Кохнівка, вул. Шкільна, 39, гімназія №14;

с. Потоки, вул. Центральна, 5, гімназія №33;

с. Потоки, вул. Центральна, 13А, дитсадок №6;

с. Потоки, вул. Шевченка, 4, адмінприміщення;

с. Придніпрянське, вул. Центральна, 62, центр культури та дозвілля.

Глобинська громада

м. Глобине, вул. Виноградна, 43, підрозділ ДСНС;

м. Глобине, вул. Центральна 240, ліцей № 1;

м. Глобине, вул. Героїв Краснодону, 2, ліцей №5;

с. Жуки, вул. Молодіжна, 11б, гімназія;

с. Великі Кринки, вул. Незалежності, 139/2, ліцей;

с. Пироги, вул. Чумацький шлях, 83, ліцей;

с. Бабичівка, вул. Шкільна, 23, гімназія.

Горішньоплавнівська громада

м. Горішні Плавні, вул. Строна, 19, підрозділ ДСНС;

м. Горішні Плавні, вул. Конституції, 12, загальноосвітня школа №5;

м. Горішні Плавні, вул. Молодіжна, 25, загальноосвітня школа №2;

м. Горішні Плавні, вул. Добровольського, 65, загальноосвітня школа №6;

с. Дмитрівка, вул. Молодіжна, 7, загальноосвітня школа.

Градизька громада

Селище Градизьк, вул. Київська 51, селищна рада.

Кам'янопотоківська громада

с. Кам’яні Потоки, вул. Миру, 19, сільська рада;

с. Садки, вул. Центральна, 55, ліцей;

с. Ройове, вул. Крюківська, 14, заклад дошкільної освіти;

с. Чечелеве, вул. Соборності, 39А, гімназія;

с. Білецьківка, вул. Центральна, 231, адмінприміщення.

Козельщинська громада

с-ще Козельщина, вул. Остроградського, 9б, підрозділ ДСНС;

с-ще Козельщина, вул. Партизанська, 7, заклад дошкільної освіти;

с-ще Козельщина, вул. Суворова, 9, фізкультурно-спортивне товариство;

с. Лутовинівка, вул. Миру, 14, заклад дошкільної освіти;

с. Бреусівка, вул. Олеся Гончара, 54, адмінприміщення;

с. Хорішки, вул. Олеся Гончара, 47, адмінприміщення.

Новогалещинська громада

с-ще Нова Галещина, вул. Центральна, 95, адмінприміщення;

с-ще Нова Галещина, вул. Центральна, 134, центр культури дозвілля спорту та туризму;

с. Бондарі, вул. Центральна, 11 А, адмінприміщення;

с. Василівка, вул. Горького, 9, адмінприміщення;

с. Піски, вул. Партизанська, 40, адмінприміщення.

Оболонська громада

с. Оболонь, вул. Позена, 1/3, місцева пожежна охорона;

с. Оболонь, вул. Соборності, 17, центр надання соціальних послуг;

с. Погребняки, вул. Миру, 3, адмінприміщення;

с. Горошине, вул. Гагаріна, 19 в, адмінприміщення.

Омельницька громада

с. П'ятихатки, вул. Тичини, 5, дошкільний заклад;

с. Омельник, вул. Центральна, 64, ліцей;

с. Омельник, вул. Центральна, 66, сільська рада;

с. Запсілля, вул. Кленова, 10, адмінприміщення;

с. Рокитне, вул. Макаренка, 12, гімназія;

с. Демидівка, вул. Миру, 5, інклюзивно-ресурсний центр.

Піщанська громада

с. Піщане, вул. Київська, 104, адмінприміщення;

с. Піщане, вул. Шкільна, 2, ліцей;

с. Максимівка, вул. Соборності, 8, гімназія;

с. Ялинці, вул. Шкільна, 10а, гімназія;

с. Гориславці, вул. Центральна, 68, гімназія;

с. Кривуші, вул. Б. Хмельницького, 41, гімназія;

с. Майбородівка, вул. Центральна, 38, гімназія;

с. Нова Знам’янка, пров. Шкільний, 5, гімназія;

с. Недогарки, вул. Приморська, 156, гімназія;

с. Вільна Терешківка, вул. Центральна, 62, гімназія.

Пришибська громада

с. Пришиб, вул. Садова, 13б, місцева пожежна охорона;

с. Пришиб, вул. Садова, 13-А, заклад дошкільної освіти;

с. Комендантівка, вул. Миру, 68, будинок культури.

Семенівська громада