На вузли обліку теплової енергії для лікарні «Кременчуцька» виділили майже 300 тис. грн

Зі стабілізаційного фонду Кременчуцької міської територіальної громади виділили 288 521 грн для КНМП «Лікарня інтенсивного лікування «Кременчуцька» на заміну та встановлення вузлів обліку теплової енергії.
Відповідно до рішення виконкому, яке затвердили депутати Кременчуцької міської ради під час другого пленарного засідання позачергової XXII сесії 20 жовтня, планується виділити:
Раніше ми писали, що ці будівлі відключать від мереж централізованого опалення та постачання гарячої води.
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