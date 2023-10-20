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На вузли обліку теплової енергії для лікарні «Кременчуцька» виділили майже 300 тис. грн

Вчора, 20:01 Переглядів: 126

 

Виконком вирішив, депутати затвердили

Зі стабілізаційного фонду Кременчуцької міської територіальної громади виділили 288 521 грн для КНМП «Лікарня інтенсивного лікування «Кременчуцька» на заміну та встановлення вузлів обліку теплової енергії.

Відповідно до рішення виконкому, яке затвердили депутати Кременчуцької міської ради під час другого пленарного засідання позачергової XXII сесії 20 жовтня, планується виділити:

  • 94 000 грн на заміну вузла обліку теплової енергії консультативно-діагностичного центру на просп. Лесі Українки, 80;
  • 103 500 грн на встановлення вузла обліку теплової енергії інфекційного відділення на просп. Лесі Українки, 80;
  • 91 021 грн на встановлення вузла обліку теплової енергії в котельні на вул. Лікаря Парнети, 2.

Раніше ми писали, що ці будівлі відключать від мереж централізованого опалення та постачання гарячої води.

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Автор: Володимир Дмитренко Фото: Вероніка Білодід
Теги: опалення лічильники прилади обліку теплова енергія ЛІЛ «Кременчуцька» лікарні виконком Кременчуцька міська рада сесія рішення позачергова сесія
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