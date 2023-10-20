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У Кременчуцькій міській раді створили пресзону: причина

Сьогодні, 19:00 Переглядів: 134

 

У роботі преси в міській раді діє демократія

У сесійній залі міської ради окреслили зону для медіа. У деяких частинах приміщення журналістам перебувати не можна все через нещодавній випадок, який стався на минулій сесії 13 жовтня.

Тоді міський голова Кременчука Віталій Малецький заявив, що для представників медіа мають створити окрему зону, де вони можуть вільно працювати. Ці слова були викликані діями оператора телекомпанії «Візит», який пройшовся з камерою позаду мера у президіумі.

Міський голова сказав, що журналісти можуть ненароком зняти питання оборонного характеру, які розглядаються вже не у публічній формі. А також представники ЗМІ можуть побачити листування депутатів.

Він зазначив, що нині у питанні роботи преси в міській раді діє демократія, адже раніше їм дозволяли працювати лише на балконах.

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Автор: ТелеграфЪ Фото: Артем Коваленко
Теги: Віталій Малецький журналісти медіа сесія
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