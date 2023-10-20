Микола Корецький
Кременчуцький завод комунальної техніки АЛЬФАТЕКС представив масштабну експозицію на виставці КомунТех-2023
журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор Крук
Захищаємо права людини чи Україну: про війну, мобілізацію, безкарність ухилянтів та безправність силовиків
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Богдан Лазоренко
Небезпечна благодійність, або що не так з укриттям у другій гімназії?
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Богдан Лазоренко
Новий НПЗ для Кременчука чи кінець екології? Розбираємо в деталях
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Здоров'я

Кременчуцька влада хоче взяти шкірвендиспансер на баланс міста

Сьогодні, 18:32 Переглядів: 176

 

У грудні цього року Кременчуцький шкірвендиспансер закриють

Депутати на наступній сесії Кременчуцької міської ради планують звернутись до Полтавської облради з приводу шкірвендиспансеру. Кременчуцька влада хоче забрати медичний заклад на баланс міста.

Про це стало відомо з сесії міської ради Кременчука 20 жовтня.

У грудні цього року Кременчуцький шкірвендиспансер закриють. Лікарів, які там працюють, планують прийняти у інші медичні заклади міста. На сьогодні у диспансері працюють 5 лікарів — жодний з них не працює на повну ставку. У закладі є одна медсестра, яка приїжджає з-під Полтави. 

— Пацієнти чекають свої прийоми тиждень, а то і півтори, — сказала депутатка Наталія Погужельська.

За даними НСЗУ, з січня по червень 2023 року Кременчуцький диспансер заробив понад 3 млн грн. Грошові надходження по касі склали більше 321 тис. грн. За рік заклад сплачує комунальні послуги у розмірі 100 тис. грн. 

Нагадаємо, раніше заступниця міського голови Кременчука Ольга Усанова зазначала, що місто зверталось до облради з пропозицією передати шкірвендиспансер на баланс нашого міста. Обласна рада відмовила у цьому.

Що передувало?

Працівники Кременчуцького шкірвендиспансеру 25 вересня отримали під підпис повідомлення про скорочення за 2 місяці — 25 листопада — та закриття закладу. Ще у серпні ексначальник Полтавської ОВА Дмитро Лунін заявляв про неминучу реорганізацію диспансеру.


0
Автор: Вероніка Білодід
Теги: диспансер шкірвендиспансер закриття
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 40 від 5 жовтня 2023)

Кременчуцький ТелеграфЪ

Читати номер

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 39 від 28 вересня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 38 від 21 вересня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 37 від 14 вересня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх