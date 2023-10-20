Кременчуцька влада хоче взяти шкірвендиспансер на баланс міста

Депутати на наступній сесії Кременчуцької міської ради планують звернутись до Полтавської облради з приводу шкірвендиспансеру. Кременчуцька влада хоче забрати медичний заклад на баланс міста.
Про це стало відомо з сесії міської ради Кременчука 20 жовтня.
У грудні цього року Кременчуцький шкірвендиспансер закриють. Лікарів, які там працюють, планують прийняти у інші медичні заклади міста. На сьогодні у диспансері працюють 5 лікарів — жодний з них не працює на повну ставку. У закладі є одна медсестра, яка приїжджає з-під Полтави.
За даними НСЗУ, з січня по червень 2023 року Кременчуцький диспансер заробив понад 3 млн грн. Грошові надходження по касі склали більше 321 тис. грн. За рік заклад сплачує комунальні послуги у розмірі 100 тис. грн.
Нагадаємо, раніше заступниця міського голови Кременчука Ольга Усанова зазначала, що місто зверталось до облради з пропозицією передати шкірвендиспансер на баланс нашого міста. Обласна рада відмовила у цьому.
Що передувало?
Працівники Кременчуцького шкірвендиспансеру 25 вересня отримали під підпис повідомлення про скорочення за 2 місяці — 25 листопада — та закриття закладу. Ще у серпні ексначальник Полтавської ОВА Дмитро Лунін заявляв про неминучу реорганізацію диспансеру.
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