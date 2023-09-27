Працівники Кременчуцького шкірвендиспансеру отримали повідомлення про скорочення: що з ними буде далі

Працівники Кременчуцького шкірвендиспансеру 25 вересня отримали під підпис повідомлення про скорочення за 2 місяці — 25 листопада — та закриття закладу. Цю інформацію підтвердив ТЪ старший лікар диспансеру Борис Войний.
Він розповідає, що після скорочення лікарів готові прийняти медзаклади Кременчуцької громади (зараз шкірвендиспансер підпорядковується області), а щодо медсестер та лаборантів, це питання залишається відкритим. Молода лікарка вже пішла і з 1 серпня офіційно працює у консультативно-діагностичному центрі ЦПМСД № 1, де приймають вузькі спеціалісти (на вулиці Троїцькій, 2). Ця молода лікарка пропрацювала у диспансері кілька місяців після закінчення інтернатури. Але інші лікарі, які багато років працювали у медзакладі, до останнього сподівалися, що його не закриють.
За коментарем щодо закриття шкірно-венерологічного диспансеру редакція звернулася до заступниці міського голови Ольги Усанової, яка опікується питаннями медицини. Вона поінформувала:
Ольга Усанова додала, що наразі Кременчук готовий надати роботу всім лікарям шкірно-венерологічного диспансеру, а також молодшому медичному персоналу (останніх можуть влаштувати медсестрою маніпуляційного кабінету або медсестрою з прийому лікаря).
Ольга Усанова зазначила, що Кременчуцька міська рада зверталася до обласної ради з пропозицією передати шкірвендиспансер на баланс нашого міста. Але обласна рада не підтримала цю пропозицію.
За її словами, що буде з приміщенням шкірно-венерологічного диспансеру, вирішуватимуть на рівні області, адже воно — це обласна власність.
Вона пояснила, що рішення про закриття шкірвендиспансеру у Кременчуці ухвалив головний лікар Полтавської обласної клінічної лікарні імені Скліфосовського. Раніше Полтавський обласний шкірно-венерологічний диспансер існував як окрема юридична особа, а у Кременчуці знаходилося його відділення. Потім обласний диспансер приєднали до Полтавської обласної лікарні імені Скліфосовського, тоді він втратив статус юридичної особи, а згодом відділення у Кременчуці вирішили ліквідувати.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.