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Топ новина, Кременчук, Здоров'я

Працівники Кременчуцького шкірвендиспансеру отримали повідомлення про скорочення: що з ними буде далі

Сьогодні, 15:00 Переглядів: 1 370

 

Міська влада готова працевлаштувати медперсонал у лікувальні заклади Кременчука

Працівники Кременчуцького шкірвендиспансеру 25 вересня отримали під підпис повідомлення про скорочення за 2 місяці — 25 листопада — та закриття закладу. Цю інформацію підтвердив ТЪ старший лікар диспансеру Борис Войний.

Шкірвендиспансер у Кременчуці таки закриють. З онкодиспансером — питання часу

Він розповідає, що після скорочення лікарів готові прийняти медзаклади Кременчуцької громади (зараз шкірвендиспансер підпорядковується області), а щодо медсестер та лаборантів, це питання залишається відкритим. Молода лікарка вже пішла і з 1 серпня офіційно працює у консультативно-діагностичному центрі ЦПМСД № 1, де приймають вузькі спеціалісти (на вулиці Троїцькій, 2). Ця молода лікарка пропрацювала у диспансері кілька місяців після закінчення інтернатури. Але інші лікарі, які багато років працювали у медзакладі, до останнього сподівалися, що його не закриють.

— Наступного року буде столітній ювілей нашого диспансеру. Тож «дуже гарний» подарунок, — каже Борис Войний.

За коментарем щодо закриття шкірно-венерологічного диспансеру редакція звернулася до заступниці міського голови Ольги Усанової, яка опікується питаннями медицини. Вона поінформувала:

— Попередньо керівник департаменту охорони здоров’я (Максим Середа — ред.) зустрічався з колективом (шкірвендиспансеру — ред.). І їм запропонували переходити на роботу у комунальні заклади охорони здоров’я Кременчуцької міської територіальної громади. Але треба розуміти, що зараз вони працюють в обласному закладі, тож це не автоматичний перевід, а людина сама мусить вирішити, буде вона переходити чи не буде. Але вакансії у нас є, і ми готові взяти працівників диспансеру в наші заклади. Це поліклініки, які ведуть амбулаторний прийом, лікарні, у яких є стаціонарне лікування. Але не буде так, що вони прямо всім колективом в одне місце переходять, а в різні заклади, де у нас не закрита ця позиція, ми готові їх прийняти.

Ольга Усанова додала, що наразі Кременчук готовий надати роботу всім лікарям шкірно-венерологічного диспансеру, а також молодшому медичному персоналу (останніх можуть влаштувати медсестрою маніпуляційного кабінету або медсестрою з прийому лікаря).

— У нас є вакансії й в стаціонарах для медсестер, і на амбулаторному прийомі, — сказала заступниця міського голови.

Ольга Усанова зазначила, що Кременчуцька міська рада зверталася до обласної ради з пропозицією передати шкірвендиспансер на баланс нашого міста. Але обласна рада не підтримала цю пропозицію.

— Ми пропонували або залишити їхній обласний заклад у Кременчуці, або передати його нашій громаді. Бачите, вони прийняли третє рішення: і не залишити, і не передати, а просто його ліквідувати. Це був гарний диспансер, вони самі на себе заробляли, в них багато пацієнтів було. Мешканці Кременчука не постраждають, оскільки послуги лікарів-дерматологів їм будуть доступні, просто в інших поліклініках. Персонал також не постраждає. Хто бажає працевлаштуватись в комунальну медицину, ми їх всіх працевлаштовуємо, — пояснює пані Усанова.

За її словами, що буде з приміщенням шкірно-венерологічного диспансеру, вирішуватимуть на рівні області, адже воно — це обласна власність.

Вона пояснила, що рішення про закриття шкірвендиспансеру у Кременчуці ухвалив головний лікар Полтавської обласної клінічної лікарні імені Скліфосовського. Раніше Полтавський обласний шкірно-венерологічний диспансер існував як окрема юридична особа, а у Кременчуці знаходилося його відділення. Потім обласний диспансер приєднали до Полтавської обласної лікарні імені Скліфосовського, тоді він втратив статус юридичної особи, а згодом відділення у Кременчуці вирішили ліквідувати.

— Це пов’язано з медичною реформою, з особливостями фінансування, створенням кластерних лікарень. Ми також об'єднуємо лікарні, приєднали до нашої лікарні інтенсивного лікування і лікарню відновного лікування, дитячу лікарню. Це все пов’язано з реформою, з кластеризацією закладів. І вони в такій же ситуації. Їм або потрібно було утримувати коштом обласного бюджету це відділення, або прийняти таке рішення, яке вони прийняли, щоб кошти НСЗУ покривали їхні потреби, — розповіла Ольга Усанова.
У яких комунальних медзакладах Кременчука приймають дерматологи
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Автор: Катерина Турубара
Теги: шкірвендиспансер закриття скорочення лікарі медсестри
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