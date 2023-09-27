У полтавця вдома знайшли гранату та запал до неї

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26 вересня у Полтаві поліціянти вдома у 40-річного мешканця Шевченківського району помітили та вилучили гранату РГН та запал до неї.

Вилучені речові докази направили на експертизу. Правоохоронці з’ясовують мету зберігання та походження потенційно-небезпечного боєприпасу.

Наразі слідчі вирішують питання щодо повідомлення фігуранту про підозру та обрання йому запобіжного заходу.

За цим фактом розпочала кримінальне провадження за частиною 1 статті 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 7 років позбавленням волі.