Жителя Лубен підозрюють у продажі пороху

Сьогодні, 18:10 Переглядів: 119

45-річного жителя Лубен підозрюють у зберіганні та збуті вибухових речовин, повідомили у Полтавській обласній прокуратурі 20 жовтня.

За даними слідства, чоловік через один із месенджерів розмістив оголошення про продаж вибухових речовин — торгував упродовж 2022-2023 роках.

Гроші за товар перераховували на банківські картки. Надалі чоловік відправляв «товар» покупцям поштою. За висновками експертів, йдеться про вибухову речовину — порох.