Жителя Лубен підозрюють у продажі пороху

45-річного жителя Лубен підозрюють у зберіганні та збуті вибухових речовин, повідомили у Полтавській обласній прокуратурі 20 жовтня.
За даними слідства, чоловік через один із месенджерів розмістив оголошення про продаж вибухових речовин — торгував упродовж 2022-2023 роках.
Гроші за товар перераховували на банківські картки. Надалі чоловік відправляв «товар» покупцям поштою. За висновками експертів, йдеться про вибухову речовину — порох.
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