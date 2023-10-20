Бійцям Кременчуцького добровольчого куреня з міського бюджету виділять 259 тисяч грн

Сьогодні, 18:02 Переглядів: 201

Кошти для учасників добровольчого формування територіальної громади виділяється в якості безповоротної фінансової допомоги за виконання бойових завдань

Учора, 19 жовтня, на засіданні виконавчого комітету ухвалили рішення щодо виділення коштів у розмірі 259 668 грн для надання безповоротної фінансової допомоги бійцям Кременчуцького добровольчого куреня (базове ДФТГ №3) за серпень місяць. Сьогодні депутати затвердили це рішення на позачерговій сесії Кременчуцької міської ради.

Для надання цієї допомоги використовують кошти зі Стабілізаційного фонду Кременчуцької міської територіальної громади.

Допомога з міського бюджету бійцям ДФТГ №3, надається на підставі відповідного рішення міської ради від 9 грудня 2022 року та «Програми розвитку територіальної оборони Кременчуцької міської територіальної громади на 2023 рік».

Нагадаємо, ДФТГ №3 - єдине добровольче формування, підпорядковане військовому командуванню, на території Кременчуцького району.

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