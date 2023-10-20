Олена Савченко: «Хотіли пожити як люди, а клята війна зробила по-своєму»

Сьогодні, 17:29 Переглядів: 447

Це історії десятьох жінок, які через війну залишилися без підтримки та взяли на власні плечі свої й чоловічі справи та обов’язки.

Це історії десятьох чоловіків, яким стало сили залишити власний дім та сім'ю, аби виборювати нашу перемогу.

Олена Савченко – шоста героїня нашого проєкту.

Після того, як Олена дізналася, що її чоловік Сергій загинув на війні, її здоров’я похитнулося. Але жінка знайшла в собі сили жити далі, адже опускати руки не можна: 18-річна донька-інвалід, син та онук – тепер єдиний сенс її життя.

Олена та Сергій познайомилися ще в шкільні роки, коли їм було по 15 років. Вони разом навчалися в Білецьківський загальноосвітній школі, були однокласниками. Почали зустрічатися і через два роки, коли обом було по 17, одружилися.

Через рік в сім’ї народився син Артур, а через вісім років — донька Даша.

— Прожили ми з ним повні 27 років. 16 вересня було б 28 років, але, на жаль, війна його забрала, і ми не зустріли своє 28-річчя разом, — каже Олена.

Обдумане рішення

Жінка розповідає, яким було життя родини до війни. Каже, що жили щасливо, Сергій працював багато років на вагонобудівному заводі. Коли не було роботи, їздив у Польщу, але не затримувався там надовго, бо без сім’ї знаходитися не міг.

Сама Олена не працювала, тому що Даша — інвалід з дитинства, потребує постійного догляду, який дівчині забезпечує мати.

Сергій був веселим й дуже компанійським чоловіком. Мав багато друзів, кумів. А ще він дуже любив дітей, які, відчуваючи його енергію, також тягнулися до нього.

Усе своє життя Сергій марив машинами й постійно купував щось новеньке. Перед війною він купив в кредит черговий автомобіль, але виплатити гроші за нього не встиг.

Олена розповідає про рішення Сергія піти на війну:

— Це було після його дня народження 12 березня. Зранку він прокинувся й каже мені: «Я, мабуть, буду йти на війну. Дай мені військовий квиток». Я почала його відмовляти, але він якщо щось вирішив, то буде робити обов’язково. Його ніхто не переконає. У понеділок він пішов на роботу й подзвонив мені. Я ж думала, він з роботи телефонує, а він вже в військкоматі був, навіть комісію пройшов — тож був налаштований категорично. Пару тижнів почекав, поки його призвуть, бо тоді ще багато охочих йшло до військкомату. Його забрали 3 квітня. Для мене це було дуже боляче. Я не хотіла, щоб він йшов. Казала йому: «Серьожа, як же ти підеш, якщо ти не можеш без нас довго?» А він відповів: «Це не заробітки, це — війна. Якщо не ми, то хто? Я не хочу, щоб у нашу родину прийшли прямо у двір. До того ж не хочу, щоб онук, коли виросте, спитав мене: «Дід, а чому ти дома сидів, коли всі на війну пішли». Така його мотивація була...

Страшна звістка

Сергій Савченко був у Донецькій області. Його якраз відправили на позицію у район населеного пункту Часів яр. Останній раз він вийшов на зв’язок з дружиною 13 лютого 2023 року.

— Це було о другій годині ночі, — згадує жінка. — Він подзвонив, там були страшні постріли, стріляли з усього, з чого можна тільки. Серьожа сказав мені: «Мабуть, ми звідси не вийдемо». Потім 13 лютого годин о 10 ранку він подзвонив на вайбер й сказав, що у них все нормально, на чому наша розмова перервалася.

Олена кожну годину набирала номер, але не могла додзвониться ні в той день, ні наступного дня. 15 лютого жінка подзвонила до побратимів Сергія, й вони сказали, що Сергій на позиці й, мабуть, з ним все в порядку, бо якщо щось траплялося, то їм би вже повідомили. Жінка заспокоїлася.

Але о третій годині ночі дружина одного з побратимів вийшла на зв’язок з Оленою через фейсбук й повідомила страшну новину.

— Це було о третій годині ночі з 15 на 16 лютого, ракети як раз літали над нами. Я зрозуміла по її тону, що щось трапилося і запитала, що там, а вона каже: «Двохсотий…» Так я дізналася. Потім дзвонила командиру частини, а він не брав слухавку. Він вже знав, але боявся мені повідомили, бо знав, що в нас хвора дитина. Він синові зателефонував та сказав: «Ваш батько загинув…» А потім ми чекали, поки його привезуть. Його дев’ять днів везли додому. Він загинув 15 лютого, на Стрітення, а ховали його 24, на річницю війни. Я розпитувала командирів, як він загинув… Снаряд прилетів в їхній бліндаж – і троє чоловіків відразу загинули від ураження осколками.

Кажуть, що людина відчуває наближення біди. Олена підтверджує цю думку. Кілька тижнів вона не знаходила собі місця від хвилювань. До всього стратила інтерес.

— За два тижні до трагедії, 29 січня, мені виповнилося 45 років, а чоловік подарував кільце, про яке я мріяла, з надписом «Врятуй й збережи». Він також поробив подарунки дітям: і дочці, і синові, замовив через інтернет. Ми їх отримали, а його так і не дочекалися. Він як відчував та попрощався з нами, — каже Олена.

Дізнавшись про загибель чоловіка, жінка розгубилася. Вона не розуміла, що треба робити. Крім рідних, на допомогу прийшла громада.

— Коли ми дізналися, що таке горе сталося, наша голова Самойлюк Анна Василівна надала дуже велику підтримку: і моральну, і матеріальну. Вона все організувала, навіть поховання та урочисті проводи Сергія. Ми дуже вдячні за це. Вона й потім заїжджала, цікавилася, як у нас справи… Уся громада відгукалася, всі знайомі, друзі. У нього було дуже багато друзів, усі його знали…

Важко залишитися самій

— Страшно залишитися самій, — каже Олена. — Звісно ж, всі допомагають: і його батьки, і моя сестра, і син з невісткою. Але у кожного своя сім’я, своє життя. Найдорожче, що було, — то мій чоловік. І за порадою до нього можна було звернутися завжди. Діти є, і онуки є, але потрібен ти тільки чоловіку. А скільки ми прожили разом та пережили — ніхто не знає, тільки він і я.

У Сергія була мрія — повернуться додому, піти на завод працювати та просто жити разом з дружиною та донькою.

— Він казав, що дуже переосмислив життя, коли пішов на війну. Каже, ночами не сплю, про все думаю… А пожити й не встигли. Усе війна проклята… Ось хата дісталася нам — мама померла від коронавірусу, і оце ми тільки хату оформили, але він так і не похазяйнував тут. Я оформляла документи, коли він вже був на війні. І ремонт ми робили так, що він не бачив, — по відео тільки дивився.

Олена каже, що все життя вся надія завжди була на Сергія — він був і годувальник, і господар. А коли його не стало, усе змінилося:

— Ніхто не думав, що все може так перевернутися. То ми були такі грамотні, коли чоловік поруч був. Ми сіли на машину – та він повіз, куди треба. А зараз, щоб поїхати, батьків прохаю чи сестру. Без кінця просити не будеш. На автобусі не поїду, бо дитину нема куди діти. Дуже важко з цим справлятися, як чоловіка не стало.

З усмішкою по життю

З того часу, як Сергій загинув, минуло вісім місяців. Олена й досі не може прийти до тями. Жінка вчиться жити без нього, але в її думках він живий.

Коли зустрічаються з близькими друзями — кумами, разом згадують Сергія, яким він був веселим, завжди посміхався.

— Він все своє життя гуморив. Навіть на всіх фото воєнних усміхнений. А скільки було комічних випадків — всього не розкажеш. У перший рік, як переїхали до цієї хати, посадили на городі картоплю. А там болото, і земля солончак — нічого не росте. Коли пішли вибирати її, там справжній горох. Сергій кинув лопату і пішов кудись. Дивлюся, вже скупався, одягнувся та поїхав в місто. Там купив чотири мішки картоплі, привіз додому й каже: «Я своє вже викопав». Після того «врожаю» сказав: «Щоб я на городі вас не бачив більше». Він і з тещею дуже дружив. Хлопці з роботи розповідали, що він казав — теща у нього золота. Дуже він нас усіх любив. Був надійним, справжнім, відмінним батьком та дуже дбайливим чоловіком. Нам його дуже не вистачає, — каже дружина загиблого військового.

Читайте також:

Ця публікація підготовлена за фінансової підтримки Європейського Союзу. ЇЇ зміст є виключною відповідальністю «Кременчуцького Телеграфа» і не обов’язково відображає погляди Європейського Союзу