Олена Савченко: «Хотіли пожити як люди, а клята війна зробила по-своєму»

Відеопроєкт «Кременчуцького Телеграфа» «Я — дружина військового» розповідає про кременчужанок, чиї чоловіки пішли на фронт — захищати Україну від росіян.
Це історії десятьох жінок, які через війну залишилися без підтримки та взяли на власні плечі свої й чоловічі справи та обов’язки.
Це історії десятьох чоловіків, яким стало сили залишити власний дім та сім'ю, аби виборювати нашу перемогу.
Олена Савченко – шоста героїня нашого проєкту.
Після того, як Олена дізналася, що її чоловік Сергій загинув на війні, її здоров’я похитнулося. Але жінка знайшла в собі сили жити далі, адже опускати руки не можна: 18-річна донька-інвалід, син та онук – тепер єдиний сенс її життя.
Олена та Сергій познайомилися ще в шкільні роки, коли їм було по 15 років. Вони разом навчалися в Білецьківський загальноосвітній школі, були однокласниками. Почали зустрічатися і через два роки, коли обом було по 17, одружилися.
Через рік в сім’ї народився син Артур, а через вісім років — донька Даша.
Жінка розповідає, яким було життя родини до війни. Каже, що жили щасливо, Сергій працював багато років на вагонобудівному заводі. Коли не було роботи, їздив у Польщу, але не затримувався там надовго, бо без сім’ї знаходитися не міг.
Сама Олена не працювала, тому що Даша — інвалід з дитинства, потребує постійного догляду, який дівчині забезпечує мати.
Сергій був веселим й дуже компанійським чоловіком. Мав багато друзів, кумів. А ще він дуже любив дітей, які, відчуваючи його енергію, також тягнулися до нього.
Усе своє життя Сергій марив машинами й постійно купував щось новеньке. Перед війною він купив в кредит черговий автомобіль, але виплатити гроші за нього не встиг.
Олена розповідає про рішення Сергія піти на війну:
— Це було після його дня народження 12 березня. Зранку він прокинувся й каже мені: «Я, мабуть, буду йти на війну. Дай мені військовий квиток». Я почала його відмовляти, але він якщо щось вирішив, то буде робити обов’язково. Його ніхто не переконає.
У понеділок він пішов на роботу й подзвонив мені. Я ж думала, він з роботи телефонує, а він вже в військкоматі був, навіть комісію пройшов — тож був налаштований категорично.
Пару тижнів почекав, поки його призвуть, бо тоді ще багато охочих йшло до військкомату. Його забрали 3 квітня. Для мене це було дуже боляче. Я не хотіла, щоб він йшов. Казала йому: «Серьожа, як же ти підеш, якщо ти не можеш без нас довго?» А він відповів: «Це не заробітки, це — війна. Якщо не ми, то хто? Я не хочу, щоб у нашу родину прийшли прямо у двір. До того ж не хочу, щоб онук, коли виросте, спитав мене: «Дід, а чому ти дома сидів, коли всі на війну пішли». Така його мотивація була...
Сергій Савченко був у Донецькій області. Його якраз відправили на позицію у район населеного пункту Часів яр. Останній раз він вийшов на зв’язок з дружиною 13 лютого 2023 року.
Олена кожну годину набирала номер, але не могла додзвониться ні в той день, ні наступного дня. 15 лютого жінка подзвонила до побратимів Сергія, й вони сказали, що Сергій на позиці й, мабуть, з ним все в порядку, бо якщо щось траплялося, то їм би вже повідомили. Жінка заспокоїлася.
Але о третій годині ночі дружина одного з побратимів вийшла на зв’язок з Оленою через фейсбук й повідомила страшну новину.
— Це було о третій годині ночі з 15 на 16 лютого, ракети як раз літали над нами. Я зрозуміла по її тону, що щось трапилося і запитала, що там, а вона каже: «Двохсотий…»
Так я дізналася. Потім дзвонила командиру частини, а він не брав слухавку. Він вже знав, але боявся мені повідомили, бо знав, що в нас хвора дитина. Він синові зателефонував та сказав: «Ваш батько загинув…» А потім ми чекали, поки його привезуть. Його дев’ять днів везли додому. Він загинув 15 лютого, на Стрітення, а ховали його 24, на річницю війни. Я розпитувала командирів, як він загинув… Снаряд прилетів в їхній бліндаж – і троє чоловіків відразу загинули від ураження осколками.
Кажуть, що людина відчуває наближення біди. Олена підтверджує цю думку. Кілька тижнів вона не знаходила собі місця від хвилювань. До всього стратила інтерес.
Дізнавшись про загибель чоловіка, жінка розгубилася. Вона не розуміла, що треба робити. Крім рідних, на допомогу прийшла громада.
У Сергія була мрія — повернуться додому, піти на завод працювати та просто жити разом з дружиною та донькою.
— Він казав, що дуже переосмислив життя, коли пішов на війну. Каже, ночами не сплю, про все думаю… А пожити й не встигли. Усе війна проклята…
Ось хата дісталася нам — мама померла від коронавірусу, і оце ми тільки хату оформили, але він так і не похазяйнував тут. Я оформляла документи, коли він вже був на війні. І ремонт ми робили так, що він не бачив, — по відео тільки дивився.
Олена каже, що все життя вся надія завжди була на Сергія — він був і годувальник, і господар. А коли його не стало, усе змінилося:
З того часу, як Сергій загинув, минуло вісім місяців. Олена й досі не може прийти до тями. Жінка вчиться жити без нього, але в її думках він живий.
Коли зустрічаються з близькими друзями — кумами, разом згадують Сергія, яким він був веселим, завжди посміхався.
— Він все своє життя гуморив. Навіть на всіх фото воєнних усміхнений. А скільки було комічних випадків — всього не розкажеш.
У перший рік, як переїхали до цієї хати, посадили на городі картоплю. А там болото, і земля солончак — нічого не росте. Коли пішли вибирати її, там справжній горох. Сергій кинув лопату і пішов кудись. Дивлюся, вже скупався, одягнувся та поїхав в місто. Там купив чотири мішки картоплі, привіз додому й каже: «Я своє вже викопав». Після того «врожаю» сказав: «Щоб я на городі вас не бачив більше».
Він і з тещею дуже дружив. Хлопці з роботи розповідали, що він казав — теща у нього золота. Дуже він нас усіх любив. Був надійним, справжнім, відмінним батьком та дуже дбайливим чоловіком. Нам його дуже не вистачає, — каже дружина загиблого військового.
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Ця публікація підготовлена за фінансової підтримки Європейського Союзу. ЇЇ зміст є виключною відповідальністю «Кременчуцького Телеграфа» і не обов’язково відображає погляди Європейського Союзу
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