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Новачки «Київ Кепіталз» розгромили хокеїстів «Кременчука»: найкращі моменти матчу

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 154

 

«Суха» перемога киян у чемпіонаті України

19 жовтня у Києві відбувся матч 5 туру чемпіонату з хокею між командами Кременчук» та київською командою «Київ Кепіталз». У двох останніх періодах столичні новачки закинули у ворота кременчуцьких спортсменів 6 шайб і здобули суху розгромну перемогу у чинних володарів Кубка України.

«Київ Кепіталз» — «Кременчук» - 6:0 (0:0, 3:0, 3:0)

Шайби: 1:0 – Панченко, 24:25. 2:0 – Куцевич (Панченко, Черненко, - більш.), 29:56. 3:0 – Черненко (Куцевич, Берднікс), 32:39. 4:0 – Кривоножкін (Дворник), 44:10. 5:0 – Панченко, 53:17. 6:0 – Дворник (Моксунен), 54:28.

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Автор: Вероніка Білодід Джерело фото: ФХУ
Теги: хокей ХК Кременчук
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