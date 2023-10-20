На ремонт службових автомобілів мерії з бюджету Кременчука витратять понад 92 тисячі гривень

Сьогодні, 16:30 Переглядів: 214 Коментарів: 1

Для оплати послуг з ремонту службових автомобілів мерії зі Стабілізаційного фонду Кременчуцької міської територіальної громади виконавчому комітету виділили 92 524 грн.

Відповідне рішення ухвалили, 19 жовтня, на засіданні виконкому.

У п’ятницю, 20 жовтня, це рішення затвердили депутати на позачерговій сесії Кременчуцької міської ради.

Як зазначається у рішенні міськвиконкому, кошти виділені на підставі звернення адміністративно-господарчого відділу виконкому.

Нагадаємо, цього року міськвиконком кілька разів виділяв сам собі кошти на ремонт та обслуговування службових автівок мерії.

Так, 9-го червня на сесії Кременчуцької міської ради депутати затвердили рішення виконавчого комітету про виділення зі Стабілізаційного фонду 950 тисяч гривень на пальне для автівок мерії.

16-го червня депутати затвердили рішення виконавчого комітету про виділення зі Стабілізаційного фонду 945 тисяч гривень на ремонт, обслуговування та страхування автівок мерії.

14-го липня на сесії Кременчуцької міської ради депутати затвердили рішення виконавчого комітету про виділення зі Стабілізаційного фонду 35 700 грн на придбання «спеціалізованого миючого пилососу для проведення регулярного прибирання в салонах службових автомобілів».

А 11-го серпня депутати затвердили рішення міськвиконкому про виділення зі Стабілізаційного фонду 99 тисяч гривень для придбання дизельного пального для «забезпечення функціонування транспортних засобів виконавчого комітету».

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