Слуга народу – Полтавщина
Полтавщина передала питну воду на Херсонщину
Богдан Лазоренко
Новий НПЗ для Кременчука чи кінець екології? Розбираємо в деталях
Микола Корецький
Наступна партія новітніх шасі DАYUN зібрана фахівцями Кременчуцького заводу комунальної техніки АЛЬФАТЕКС
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Віктор Крук журналіст «Кременчуцького Телеграфу»
Віктор КРУК
Хотів бути схожим на Сталіна, а перевершив Гітлера: пророчі слова Черчилля про їх послідовників
Кременчук, Гроші

На пальне для автівок мерії депутати Кременчуцької міської ради виділили 950 тисяч гривень

Сьогодні, 16:00 Переглядів: 176

 

На заправку скількох транспортних засобів міськвиконкому виділяється майже мільйон гривень з міського бюджету у рішенні нічого не повідомляється

Сьогодні, 9 червня, відбулася позачергова ХХ сесія Кременчуцької міської ради. На ній депутати затвердили кілька рішень виконавчого комітету, що стосувалися виділення коштів зі Стабілізаційного фонду Кременчуцької міської територіальної громади. Зокрема, 950 тисяч гривень виділяються на придбання пального для «забезпечення функціонування транспортних засобів виконавчого комітету Кременчуцької міської ради». На заправку скількох транспортних засобів, що возять чиновників, виділяється майже мільйон гривень із міського бюджету, у рішенні нічого не повідомляється.

0
Автор: Віктор Крук
Теги: Кременчуцька міська рада виконком сесія заправка Автомобілі
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 22 від 1 червня 2023)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 21 від 25 травня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 20 від 18 травня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 19 від 11 травня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх