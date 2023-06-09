На пальне для автівок мерії депутати Кременчуцької міської ради виділили 950 тисяч гривень

Сьогодні, 16:00 Переглядів: 176

На заправку скількох транспортних засобів міськвиконкому виділяється майже мільйон гривень з міського бюджету у рішенні нічого не повідомляється

Сьогодні, 9 червня, відбулася позачергова ХХ сесія Кременчуцької міської ради. На ній депутати затвердили кілька рішень виконавчого комітету, що стосувалися виділення коштів зі Стабілізаційного фонду Кременчуцької міської територіальної громади. Зокрема, 950 тисяч гривень виділяються на придбання пального для «забезпечення функціонування транспортних засобів виконавчого комітету Кременчуцької міської ради». На заправку скількох транспортних засобів, що возять чиновників, виділяється майже мільйон гривень із міського бюджету, у рішенні нічого не повідомляється.

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