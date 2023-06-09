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Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині 27-річна жінка продавала вигаданий товар

Сьогодні, 15:53 Переглядів: 226

Коли покупці сплачували за уявний товар, жінка блокувала зв'язок із платником

На Полтавщині 27-річна жінка продавала вигаданий товар. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції у Полтавській області.

Відомо, що жінка нібито продавала меблі та предмети декору для дому через популярну соцмережу. Покупці сплачували жінці за уявний товар на банківську карту, після чого вона блокувала зв'язок із платником. Поліція встановила щонайменше 12 покупців, які так і не отримали придбаний товар.

Під час обшуку вдома у жінки слідчі вилучили ноутбук, планшети, мобільні телефони, понад десяток банківських карток та готівку. Наразі вирішується питання щодо повідомлення їй про підозру та обрання запобіжного заходу.

Здійснюється досудове розслідування за ч.2 ст.190 (Шахрайство, вчинене повторно або таке, що завдало значної шкоди потерпілому) Кримінального кодексу України.

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Автор: Дарія Згура
Теги: шахрайство Полтавщина Інтернет-магазин
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