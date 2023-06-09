На Полтавщині 27-річна жінка продавала вигаданий товар

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На Полтавщині 27-річна жінка продавала вигаданий товар. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції у Полтавській області.

Відомо, що жінка нібито продавала меблі та предмети декору для дому через популярну соцмережу. Покупці сплачували жінці за уявний товар на банківську карту, після чого вона блокувала зв'язок із платником. Поліція встановила щонайменше 12 покупців, які так і не отримали придбаний товар.

Під час обшуку вдома у жінки слідчі вилучили ноутбук, планшети, мобільні телефони, понад десяток банківських карток та готівку. Наразі вирішується питання щодо повідомлення їй про підозру та обрання запобіжного заходу.

Здійснюється досудове розслідування за ч.2 ст.190 (Шахрайство, вчинене повторно або таке, що завдало значної шкоди потерпілому) Кримінального кодексу України.