Як змінилися ціни на заправках Полтавщини напередодні вихідних, 9 червня

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Ціни на бензин та автогаз знизили на АЗС однієї з мереж Кременчука та Полтавщини

Напередодні вихідних, 9 червня, ціни на автомобільне пальне на заправках Кременчука та Полтавщини у порівнянні з вчорашнім днем майже не змінилися. Лише один оператор ринку (U.GO) знизив на своїх АЗС ціни на бензин А-92 та автогаз на 10 копійок за літр. Ціни на інші види автомобільного пального на заправках усіх інших операторів ринку сьогодні залишилися без змін.

Варто зазначити, що експерти прогнозують значне подорожчання автомобільного пального з 1 липня.

Які ціни на автомобільне пальне сьогодні у різних операторів ринку на Полтавщині, можна подивитись нижче у таблиці.

Нагадуємо, що середні ціни на пальне по Полтавській області та по операторах є середньозваженими та наводяться за даними Мінфіну. Варто зазначити, що у деяких операторів ціни на різних АЗС можуть встановлюватися індивідуально, і, як наслідок, відрізнятися від цін, вказаних на сайті.

Середні ціни на пальне в Полтавській області на 9.06.2023 р.

Вид палива Ціна (грн) Зміна ціни Зміна у % Бензин А-95 преміум 47,03 0,00 0% Бензин А-95 44,94 0,00 0% Бензин А-92 42,48 -0,02 -0,047% Дизельне пальне 43,35 0,00 0% Газ автомобільний 22,26 -0,01 -0,050%





Ціни на пальне на АЗС операторів у Полтавській області на 9.06.2023 р.