Родинам загиблих та постраждалих у кременчуцькому ТЦ «Амстор» виділять матеріальну допомогу

Зі стабілізаційного фонду Кременчуцької громади виділили 474 тис. гривень на для надання одноразової матеріальної допомоги сім’ям загиблих внаслідок ракетного удару по ТЦ «Амстор». Відповідне рішення виконкому 9 червня ухвалили депутати Кременчуцької міської ради на позачерговій сесії.
Відповідно до рішення, 374 тис. гривень виділять на виготовлення та встановлення пам’ятників, 100 тис. гривень — для надання одноразової матеріальної допомоги сім’ям загиблих та постраждалих у «Амсторі».
Зазначимо, що зміни до програми «Турбота» щодо виділення коштів були внесені у квітні, нині вони профінансовані.
Нагадаємо, 27 червня — роковини трагедії, яка сталася у Кременчуці. Через ракетний удар російською армією загинуло 22 людини.
Офіційно збільшилася кількість загиблих в ТЦ «Амстор» Кременчука
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27 липня російські війська обстріляли ТЦ «Амстор». Внаслідок обстрілу загинула 21 особа, ще одна жінка вважається безвісти зниклою. Близько сотні кременчужан звернулися до лікарні за медичною допомогою.