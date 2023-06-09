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Кременчук, Здоров'я

Прості правила запобігання гострим кишковим інфекціям

Сьогодні, 14:30 Переглядів: 274

 

Поради від центру контролю та профілактики захворювань Міністерства охорони здоров’я України

Руйнування Каховської ГЕС, масштабні затоплення та осушення великих територій, мор риби, відсутність якісної питної води та інші наслідки несуть за собою загрози масового поширення гострих кишкових інфекцій.

У з в’язку з цим ділимося з вами простими правилами запобігання таким захворюванням від Кременчуцького районного відокремленого підрозділу Державної установи «Полтавський обласний центр контролю та профілактики захворювань Міністерства охорони здоров’я України».

Джерела інфекції при гострих кишкових захворюваннях:

  • хвора людина (особливо небезпечні для оточуючих хворі, що переносять захворювання у легкій, «стертій» формі);
  • бактеріоносії (люди, які виділяють збудників, але самі не хворіють).

Як відбувається зараження кишковими інфекціями

Факторами передачі збудників інфекції служать насамперед забруднена вода, інфіковані харчові продукти, брудні руки та предмети побуту, а також комахи, що забруднюють харчові продукти.

Збудники гострих кишкових інфекцій проникають в організм через рот людини та активно розмножуються у шлунково-кишковому тракті, викликаючи прояви хвороби. Виділяючись з кишківника хворого, вони потрапляють в зовнішнє середовище: у ґрунт, воду, їжу, на предмети домашнього ужитку.

Найбільш характерна особливості більшості гострих кишкових інфекцій — здатність збудників порівняно довго виживати поза організмом людини.

— Теплий період року — найсприятливіша пора для виникнення й розповсюдження кишкових інфекцій. У цей час створюються сприятливі умови й для збереження збудників кишкових інфекцій у зовнішньому середовищі, і для їх розмноження у воді та харчових продуктах, — зазначив Андрій Поляков, завідувач Кременчуцького РВП ДУ «Полтавський ОЦКПХ МОЗ».

Саме у теплу пору року діють фактори, що сприяють зараженню:

  • купання у відкритих водоймах;
  • посилення спраги;
  • поява в раціоні свіжих ягід, овочів, фруктів;
  • збільшення кількості мух;
  • масове спілкування населення;
  • виїзд на відпочинок за межі постійного місця проживання.

Ознаки захворювання

Токсини збудників гострих кишкових захворювань вражають не тільки шлунково-кишковий тракт, але і центральну нервову систему. У більшості хворих підвищується температура тіла, порушується діяльність шлунково-кишкового тракту, серцево-судинної системи, часто уражаються печінка, селезінка та інші внутрішні органи.

Ознаки цих захворювань можуть відрізнятися: якщо для дизентерії, наприклад, більш характерний пронос, то для черевного тифу — висока температура.

Щоб запобігати зараженню, необхідно дотримуватися наступних правил:

  • для пиття використовувати тільки кип’ячену воду;
  • не пити воду з випадкових вододжерел, водопроводу, призначеного для технічних цілей, колодязів та неглибоких свердловин;
  • воду для приготування їжі та господарських потреб брати тільки з перевірених вододжерел;
  • кип’ятити або дезінфікувати іншим способом воду, взяту для пиття, миття фруктів, ягід чи посуду з джерел, якість води в яких невідома, у т. ч. з відкритих водойм;
  • молоко (як сире, так і пастеризоване фляжне) обов’язково кип’ятити;
  • овочі, фрукти, ягоди ретельно мити в проточній воді, можна з використанням щітки та господарського мила, обдавати окропом;
  • для оброблення різних видів продуктів використовувати різні дошки;
  • не вживати в їжу продукти, доброякісність яких викликає сумнів;
  • суворо дотримуватися термінів вживання та умов зберігання харчових продуктів;
  • всі харчові продукти вкривати від комах, а харчові відходи тримати в контейнерах з кришкою, знищувати мух;
  • ретельно мити руки з милом, особливо перед приготуванням та вживанням їжі, після повернення з вулиці, користування туалетом, забруднення, при неможливості цього — використовувати засоби дезінфекції, вологі дезінфікуючи серветки.
— При болях у животі, блювоті, проносі, підвищенні температури тіла та інших патологічних проявах не займайтеся самолікуванням — негайно звертайтеся до лікаря. У цьому запорука вашого швидкого одужання і безпеки для оточуючих, — наголосив Андрій Поляков.

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Автор: Володимир Дмитренко Джерело фото: cheline.com.ua
Теги: гострі кишкові інфекції поради симптоми Кременчуцький РВП ДУ «Полтавський ОЦКПХ МОЗ»
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