Прості правила запобігання гострим кишковим інфекціям

Сьогодні, 14:30 Переглядів: 274

Руйнування Каховської ГЕС, масштабні затоплення та осушення великих територій, мор риби, відсутність якісної питної води та інші наслідки несуть за собою загрози масового поширення гострих кишкових інфекцій.

У з в’язку з цим ділимося з вами простими правилами запобігання таким захворюванням від Кременчуцького районного відокремленого підрозділу Державної установи «Полтавський обласний центр контролю та профілактики захворювань Міністерства охорони здоров’я України».

Джерела інфекції при гострих кишкових захворюваннях:

хвора людина (особливо небезпечні для оточуючих хворі, що переносять захворювання у легкій, «стертій» формі);

бактеріоносії (люди, які виділяють збудників, але самі не хворіють).

Як відбувається зараження кишковими інфекціями

Факторами передачі збудників інфекції служать насамперед забруднена вода, інфіковані харчові продукти, брудні руки та предмети побуту, а також комахи, що забруднюють харчові продукти.

Збудники гострих кишкових інфекцій проникають в організм через рот людини та активно розмножуються у шлунково-кишковому тракті, викликаючи прояви хвороби. Виділяючись з кишківника хворого, вони потрапляють в зовнішнє середовище: у ґрунт, воду, їжу, на предмети домашнього ужитку.

Найбільш характерна особливості більшості гострих кишкових інфекцій — здатність збудників порівняно довго виживати поза організмом людини.

— Теплий період року — найсприятливіша пора для виникнення й розповсюдження кишкових інфекцій. У цей час створюються сприятливі умови й для збереження збудників кишкових інфекцій у зовнішньому середовищі, і для їх розмноження у воді та харчових продуктах, — зазначив Андрій Поляков, завідувач Кременчуцького РВП ДУ «Полтавський ОЦКПХ МОЗ».

Саме у теплу пору року діють фактори, що сприяють зараженню:

купання у відкритих водоймах;

посилення спраги;

поява в раціоні свіжих ягід, овочів, фруктів;

збільшення кількості мух;

масове спілкування населення;

виїзд на відпочинок за межі постійного місця проживання.

Ознаки захворювання

Токсини збудників гострих кишкових захворювань вражають не тільки шлунково-кишковий тракт, але і центральну нервову систему. У більшості хворих підвищується температура тіла, порушується діяльність шлунково-кишкового тракту, серцево-судинної системи, часто уражаються печінка, селезінка та інші внутрішні органи.

Ознаки цих захворювань можуть відрізнятися: якщо для дизентерії, наприклад, більш характерний пронос, то для черевного тифу — висока температура.

Щоб запобігати зараженню, необхідно дотримуватися наступних правил:

для пиття використовувати тільки кип’ячену воду;

не пити воду з випадкових вододжерел, водопроводу, призначеного для технічних цілей, колодязів та неглибоких свердловин;

воду для приготування їжі та господарських потреб брати тільки з перевірених вододжерел;

кип’ятити або дезінфікувати іншим способом воду, взяту для пиття, миття фруктів, ягід чи посуду з джерел, якість води в яких невідома, у т. ч. з відкритих водойм;

молоко (як сире, так і пастеризоване фляжне) обов’язково кип’ятити;

овочі, фрукти, ягоди ретельно мити в проточній воді, можна з використанням щітки та господарського мила, обдавати окропом;

для оброблення різних видів продуктів використовувати різні дошки;

не вживати в їжу продукти, доброякісність яких викликає сумнів;

суворо дотримуватися термінів вживання та умов зберігання харчових продуктів;

всі харчові продукти вкривати від комах, а харчові відходи тримати в контейнерах з кришкою, знищувати мух;

ретельно мити руки з милом, особливо перед приготуванням та вживанням їжі, після повернення з вулиці, користування туалетом, забруднення, при неможливості цього — використовувати засоби дезінфекції, вологі дезінфікуючи серветки.

— При болях у животі, блювоті, проносі, підвищенні температури тіла та інших патологічних проявах не займайтеся самолікуванням — негайно звертайтеся до лікаря. У цьому запорука вашого швидкого одужання і безпеки для оточуючих, — наголосив Андрій Поляков.

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