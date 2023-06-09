Прості правила запобігання гострим кишковим інфекціям

Руйнування Каховської ГЕС, масштабні затоплення та осушення великих територій, мор риби, відсутність якісної питної води та інші наслідки несуть за собою загрози масового поширення гострих кишкових інфекцій.
У з в’язку з цим ділимося з вами простими правилами запобігання таким захворюванням від Кременчуцького районного відокремленого підрозділу Державної установи «Полтавський обласний центр контролю та профілактики захворювань Міністерства охорони здоров’я України».
Факторами передачі збудників інфекції служать насамперед забруднена вода, інфіковані харчові продукти, брудні руки та предмети побуту, а також комахи, що забруднюють харчові продукти.
Збудники гострих кишкових інфекцій проникають в організм через рот людини та активно розмножуються у шлунково-кишковому тракті, викликаючи прояви хвороби. Виділяючись з кишківника хворого, вони потрапляють в зовнішнє середовище: у ґрунт, воду, їжу, на предмети домашнього ужитку.
Найбільш характерна особливості більшості гострих кишкових інфекцій — здатність збудників порівняно довго виживати поза організмом людини.
— Теплий період року — найсприятливіша пора для виникнення й розповсюдження кишкових інфекцій. У цей час створюються сприятливі умови й для збереження збудників кишкових інфекцій у зовнішньому середовищі, і для їх розмноження у воді та харчових продуктах, — зазначив Андрій Поляков, завідувач Кременчуцького РВП ДУ «Полтавський ОЦКПХ МОЗ».
Саме у теплу пору року діють фактори, що сприяють зараженню:
Токсини збудників гострих кишкових захворювань вражають не тільки шлунково-кишковий тракт, але і центральну нервову систему. У більшості хворих підвищується температура тіла, порушується діяльність шлунково-кишкового тракту, серцево-судинної системи, часто уражаються печінка, селезінка та інші внутрішні органи.
Ознаки цих захворювань можуть відрізнятися: якщо для дизентерії, наприклад, більш характерний пронос, то для черевного тифу — висока температура.
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