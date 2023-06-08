МОЗ закликає не купувати рибу в місцях стихійної торгівлі

Через масовий мор риби у чотирьох областях, через руйнування росіянами Каховської ГЕС, з'явився ризик натрапити на цю рибу у копченому чи в'яленому вигляді на ринках і під магазинами. Зокрема масовий мор риби спостерігається й у сусідній Дніпропетровській області.
Водночас у Міністерстві охорони здоров'я України закликали українців уникати купувати рибу в місцях стихійної торгівлі. За словами медиків, одну з найбільших загроз вживання такої риби становить ботулізм — гостре інфекційне захворювання.
Ботулізм виникає в результаті вживання продуктів, отруєних токсинами, що виробляються бактеріями-збудниками хвороби. Цей токсин є одним із найсильніших від усіх відомих біологічних отрут.
Симптоми ботулізму:
Водночас підвищення температури (гарячка) і втрата свідомості не характерні для ботулізму.
Медики радять негайно звертатися по медичну допомогу, якщо у вас є будь-який із симптомів.
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