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МОЗ закликає не купувати рибу в місцях стихійної торгівлі

Сьогодні, 07:45 Переглядів: 319

 

Існує ризик захворіти на ботулізм

Через масовий мор риби у чотирьох областях, через руйнування росіянами Каховської ГЕС, з'явився ризик натрапити на цю рибу у копченому чи в'яленому вигляді на ринках і під магазинами. Зокрема масовий мор риби спостерігається й у сусідній Дніпропетровській області.

Водночас у Міністерстві охорони здоров'я України закликали українців уникати купувати рибу в місцях стихійної торгівлі. За словами медиків, одну з найбільших загроз вживання такої риби становить ботулізм — гостре інфекційне захворювання.

Ботулізм виникає в результаті вживання продуктів, отруєних токсинами, що виробляються бактеріями-збудниками хвороби. Цей токсин є одним із найсильніших від усіх відомих біологічних отрут.

Симптоми ботулізму:

  • виражену втому, слабкість, запаморочення, нудоту, головний біль;
  • початкові симптоми зазвичай супроводжуються зниженням чіткості зору (неможливо читати дрібний текст), «пеленою» перед очима, сухістю у роті та горлі, а також утрудненням під час ковтання та мовлення;
  • блювання, запор і здуття живота;
  • параліч дихальних м’язів.

Водночас підвищення температури (гарячка) і втрата свідомості не характерні для ботулізму.

Медики радять негайно звертатися по медичну допомогу, якщо у вас є будь-який із симптомів.

— Медична система України готова до можливих випадків ботулізму. Протиботулінічна сироватка є у достатній кількості, — заявили у МОЗ.
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Автор: Володимир Дмитренко Джерело фото: nndanko.gmail.com/Depositphotos
Теги: ботулізм риба стихійна торгівля МОЗ симптоми вакцина
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