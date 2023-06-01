Двоє браконьєрів натягали з водосховища риби на 158 тисяч гривень

На Полтавщині під час патрулювання Кам‘янського водосховища поліцейські спільно з працівниками Держекоінспекції виявили двох чоловіків, 40 та 54 років, які займалися незаконним виловом риби сітками. Про це повідомила пресслужба поліції.
За даним фактом правоохоронці внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.249 (Незаконне зайняття рибним промислом, якщо воно заподіяло істотну шкоду) Кримінального кодексу України. Чоловікам загрожує до трьох років обмеження волі. Тривають слідчі дії.
Превентивні рейди на водоймах Полтавщини тривають.
Якщо ви стали очевидцем порушення правил рибальства та незаконної реалізації риби, не зволікайте – повідомляйте про це за номером 102.
Нагадаємо, нерестова заборона діє:
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