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Двоє браконьєрів натягали з водосховища риби на 158 тисяч гривень

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 0

 

Використовували 4 сітки

На Полтавщині під час патрулювання Кам‘янського водосховища поліцейські спільно з працівниками Держекоінспекції виявили двох чоловіків, 40 та 54 років, які займалися незаконним виловом риби сітками. Про це повідомила пресслужба поліції. 

 

— У рамках профілактичних заходів «Нерест 2023» 1-го червня, близько 4.00, на акваторії Кам'янського водосховища Регіонального ландшафтного парку «Нижньоворсклянський», поблизу села Кишеньки, Кобеляцької тергромади, працівники сектору поліцейської діяльності на воді спільно з працівниками батальйону поліції особливого призначення та Державної екологічної інспекції Центрального Округу виявили двох чоловіків, які на човні за допомогою 4 сіток загальною довжиною близько 200 метрів виловили 62 кілограмів риби різних видів. За попередньою оцінкою фахівців, завдані державі збитки становлять понад 158 тисяч гривень, — розповів Дмитро Кисличенко, начальник сектору поліцейської діяльності на воді Кременчуцького райуправління поліції.

 

За даним фактом правоохоронці внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.249 (Незаконне зайняття рибним промислом, якщо воно заподіяло істотну шкоду) Кримінального кодексу України. Чоловікам загрожує до трьох років обмеження волі. Тривають слідчі дії.

Превентивні рейди на водоймах Полтавщини тривають.

Якщо ви стали очевидцем порушення правил рибальства та незаконної реалізації риби, не зволікайте – повідомляйте про це за номером 102.

Нагадаємо, нерестова заборона діє:

  • на Кременчуцькому водосховищі з 1 квітня по 9 червня;
  • на Кам’янському водосховищі з 1 квітня по 9 червня;
  • в корінних водах річок з 1 квітня по 20 травня;
  • в придаткових водах з 1 квітня по 30 червня.
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Автор: Руслана Горгола
Теги: браконьєри риба
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