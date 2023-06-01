Виробництво дронів і санкції для Ірану: Олексій Устенко про головні рішення Верховної Ради на цьому тижні

Цього тижня працювали у Верховній Раді й ухвалили низку рішень, які стосуються виробництва та ремонту дронів, страхування інвестицій від воєнних ризиків, санкцій проти Ірану, а також підтримали інші важливі ініціативи.

Народний депутат від «СН» Дмитро Нальотов і Голова Полтавської обласної організації партії «Слуга Народу», нардеп Олексій Устенко у стінах парламенту



Голова Полтавської обласної організації партії «Слуга Народу», народний депутат України Олексій Устенко розповідає про основні рішення Верховної Ради цього тижня:

робимо максимум, щоб наші воїни отримали більше дронів на фронт. Скасували ПДВ та ввізне мито на компоненти для виробництва та ремонту безпілотників. Це важливий крок, що дасть змогу забезпечити українську армію тисячами дронів, вироблених в Україні або ввезених із-за кордону.

Проголосували за санкції проти Ірану строком на 50 років. Жодних звʼязків із партнерами російських терористів!

Підтримали законопроєкт Президента України Володимира Зеленського та встановили 8 травня Днем пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років. Раніше Президент підписав указ, яким встановив відзначати 9 травня День Європи.

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Парламент пропонує страхувати інвестиції від воєнних ризиків – відповідний законопроєкт ухвалили в першому читанні. Документ створює умови для того, щоб Експортно-кредитне агентство могло страхувати інвестиції вітчизняних та іноземних інвесторів. Це дасть змогу створювати нові робочі місця та наповнювати бюджети всіх рівнів коштами від сплати податків.

Політв'язням комуністичного режиму СРСР підвищать пенсії. Борці за Незалежність нашої держави, які були ув'язненні за власні переконання, отримають надбавку до пенсії у розмірі 4 тисячі 200 гривень на місяць із подальшою індексацією.

Врегулювали питання соціальної реклами, зокрема заборонили дискримінаційні зображення й твердження або ті, що розпалюють ненависть, ворожнечу та жорстокість.

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Ухвалили закон, яким змінено процедуру призначення та звільнення голови Фонду державного майна. Також відтепер рішення Вищого антикорупційного суду про конфіскацію активів російських олігархів та інших підсанкційних осіб буде виконувати саме Фонд державного майна України.

Також розблокували велику приватизацію, розширили гарантії захисту прав покупців майна через електронні аукціони, заклали основи для створення сучасного та відкритого реєстру об'єктів держвласності.

Прийняли Постанову про утворення Тимчасової слідчої комісії щодо розслідування можливих фактів незаконної діяльності у сфері фінансових послуг та ринків фінансових послуг.



