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Військовий ліцей і шкільні укриття: Олександр Лемешко про головні рішення на сесії обласної ради 

Сьогодні, 13:07
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Депутати обласної ради виділили майже 100 млн грн на облаштування укриттів у школах, створили військовий ліцей у Полтаві й збільшили обласний бюджет

 

Перший заступник голови Полтавської обласної ради, депутат від «Слуги Народу» Олександр Лемешко розповів про головні рішення, які ухвалили на сесії обласної ради у вівторок, 30 травня.

Шкільні укриття

98 млн грн передбачили в обласному бюджеті для будівництва й ремонту шкільних укриттів. У співфінансуванні з громадами (50% на 50%) заплановано облаштувати мінімум 65 нових захисних споруд і приміщень.

Додатково Полтавщина отримає з державного бюджету субвенцію в 55 млн грн також на облаштування восьми укриттів у громадах.

Автобуси для шкіл

Майже 49 млн грн із державного бюджету підуть на закупівлю нових шкільних автобусів у громади Полтавщини. Також на умовах співфінансування. З початку повномасштабної війни це буде перша закупівля автобусів для шкіл.

Ремонти доріг

Полтавщина отримає ще одну субвенцію на майже 37 млн грн – за ці кошти профінансується ремонт місцевих та комунальних доріг.

Варто нагадати, що цього року область отримала майже 1 млрд грн дорожнього фонду на утримання та ремонти місцевих автошляхів. Заплановано капітально оновити 26 км доріг, зокрема дороги Миргород – Велика Багачка – Поділ (від Великої Багачки в напрямку Подолу), Мала Рублівка – Рунівщина, Білопілля – Терни – Липова Долина – Гадяч (від межі області в напрямку Гадяча). Також планують відремонтувати 5 мостів на автодорозі Чорнухи – Лубни, яку відремонтували по всій протяжності в 2021 році.

Загалом на цій сесії депутати проголосували за збільшення обласного бюджету на 150 млн грн за рахунок цих трьох субвенцій із держбюджету – на облаштування укриттів, купівлю автобусів і ремонти доріг.

Військовий ліцей у Полтаві

Дали старт створенню в Полтаві ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою. Його розмістять на базі одного з обласних ліцеїв. Уже з 1 вересня цього року планується набрати 50 учнів – дві групи до 10 класу, а з 1 вересня наступного – 100: чотири групи до 9 і 10 класів. На цей рік передбачаємо фінансування ліцею в межах 3,6 млн грн, на наступний – у межах 20 млн грн.

«Ефективна співпраця обласної влади та депутатського корпусу з ініціативними громадами Полтавщини дає свої результати: спільно оновимо дороги, збудуємо укриття в закладах середньої освіти, придбаємо більше шкільних автобусів. Не забуваємо й про аграрний комплекс та водне господарство. Дякую Полтавській обласній військовій адміністрації та депутатському корпусу за конструктивний підхід», – зауважив Олександр Лемешко.

Також сесія погодила кандидатури головного лікаря Полтавської обласної клінічної лікарні імені Скліфосовського Григорія Оксака і митрополита Полтавського і Кременчуцького ПЦУ Федора для нагородження Почесними грамотами Верховної ради України.

Голова Полтавської обласної організації партії «Слуга Народу», народний депутат Олексій Устенко відзначив ефективну роботу депутатського корпусу облради та наголосив на важливості тісної співпраці всіх гілок влади.

«Депутати Полтавської обласної ради вкотре продемонстрували професійний підхід у роботі: спільно спрямували всі сили на розвиток регіону. Фракція «Слуги народу» в облраді завжди підтримуватиме соціально важливі рішення, щоб посилювати процеси модернізації наших громад й області максимально наближено до мирного часу. Усі згуртувалися та спільно працюють на Перемогу», – зазначив Олексій Устенко.

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