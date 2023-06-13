Олексій Устенко й депутати від «СН» доставили допомогу для Херсона

Депутати «Слуги Народу» з Полтавщини передали допомогу для підтопленого Херсона. Про це повідомив голова обласного осередку «СН», нардеп Олексій Устенко.

«Нещодавно повернулись із Херсона. Нашою партійною командою відвезли людям допомогу. Сьогодні саме в Херсоні проявляється одвічна українська людяність. Рятувальники, військові, поліцейські, медики, влада, волонтери зі всієї країни й сотні звичайних містян. На власних човнах. Під російським вогнем. Рятують, евакуйовують і допомагають. Працюють, як один механізм. Бо ми всі – в одному човні. На шляху до Перемоги!», – зазначив Олексій Устенко.

Він подякував команді, яка разом із ним долучилася до збору та доставки допомоги. Це – депутат Полтавської облради та підприємець Олег Хардін, керівник фракції «СН» у Полтавській міськраді Антон Ярмолюк, депутати від «СН» Лохвицької громади Григорій Шамрицький і Юрій Ус, секретар обласної організації «СН» Валентина Різник.

Олексій Устенко додає, що днями також область доставили до Херсона 13 човнів, 12 мотопомп, мотори, жилети, повітропідігрівники, бронежилети, а також 20 тонн питної води. Окрім того, з обласного бюджету Полтавщини направили 10 млн грн. для ліквідації наслідків катастрофи на Каховській ГЕС.