Євро подешевшав, а злотий подорожчав: де в Кременчуці 13 червня вигідно обмінювати валюту

Сьогодні, 11:14 Переглядів: 152

Національний банк України понизив офіційний курс євро у порівнянні з вчорашнім днем на 5 копійок, а курс злотого навпаки — підвищив на 4 копійки. Офіційний курс долара США залишається незмінним з 21 липня 2022 року.

На це відповідно зреагував готівковий курс — у продажі та купівлі в деяких банках валюта подорожчала на 5-10 копійок.

Сьогодні у відділеннях банків у Кременчуці:

Долар США

купують — по 36,50-37,10 грн,

продають — по 37,20-37,70 грн.

Найвигідніший курс здачі — у банку Південний (37,10 грн за 1 $).

Найвигідніший курс купівлі — у Райффайзенбанку (37,20 грн за 1 $).

Євро

купують — по 39,40-40,05 грн,

продають — по 40,30-41,00 грн.

Найвигідніший курс здачі — в Укрексімбанку (40,05 грн).

Найвигідніший курс купівлі — у Райффайзенбанку (40,30 грн).

Злотий

купують — по 8,25-8,75 грн,

продають — по 8,99-9,00 грн.

Найвигідніше курс здачі — у Полтава-Банку (8,75 грн).

Найвигідніший курс купівлі — у Полтава-Банку (8,99 грн).

Варто зазначити, що з готівковим злотим у Кременчуці працює лише декілька банків.

Де найвигідніший курс?

Окрім банківських установ, валюту в Кременчуці можна продати чи купити у касах обмінних пунктів.

Зазвичай, курс валюти, як у банках, так і в обмінних пунктах змінюється протягом дня. А тому дізнатися актуальний курс на зараз та забронювати потрібну суму валюти можна за номерами телефонів

+380987080768, +380953009208.

Через те, що курс постійно коливається, діє послуга фіксації курсу під час бронювання.

Крім того, в обмінному пункті можна продати чи придбати валюту по оптовому курсу, який більш вигідний для клієнтів. Він діє від 500 $ або в еквіваленті, якщо мова іде про іншу валюту.

В обміннику, крім вигідного обміну можна отримати додаткові послуги. Наприклад, за невелику комісію обміняти зношені купюри на нові, чи замовити послугу перевірки наявних у вас купюр, щоб не було сумнівів у їх справжності!

КУРСИ АКТУАЛЬНІ

Для підписників Телеграм-каналу діють оптові, а також спеціальні пропозиції для вигідного обміну:





Курс валют НБУ на 13.06.2023 року: