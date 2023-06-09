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Полтавщина передала питну воду на Херсонщину

Сьогодні, 10:44
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Пʼять 20-тонних вантажівок із питною водою відправили з Полтавщини для жителів Херсонської області.

«Разом із цим з обласного резерву на Херсонщину передаємо човни, двигуни до човнів, мотопомпи, рятувальні та страхові жилети, повітропідігрівники й тисячі літрів пального. Депутати обласної ради затвердили це на сесії 8 червня», – додає народний депутат.

Начальник Полтавської ОВА Дмитро Лунін зазначає, що наш регіон постійно на зв’язку з колегами з Херсонської області: «Нині питна вода – найгостріша потреба для жителів громад, які постраждали внаслідок підриву окупантами Каховської ГЕС».

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