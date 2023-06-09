Слуга народу – Полтавщина
Полтавщина передала питну воду на Херсонщину
Богдан Лазоренко
Новий НПЗ для Кременчука чи кінець екології? Розбираємо в деталях
Микола Корецький
Наступна партія новітніх шасі DАYUN зібрана фахівцями Кременчуцького заводу комунальної техніки АЛЬФАТЕКС
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Віктор Крук журналіст «Кременчуцького Телеграфу»
Віктор КРУК
Хотів бути схожим на Сталіна, а перевершив Гітлера: пророчі слова Черчилля про їх послідовників
Кременчук, Надзвичайні новини

Сьогодні у кар’єрі біля Горішніх Плавнів лунатимуть технічні вибухи

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 162

 

Зберігайте спокій та утримуйтесь від коментарів в соцмережах щодо місць вибухів

Сьогодні, 9 червня, з 12.00 до 16.00 у кар'єрі Горішньоплавнівської міської громади заплановано проведення масових технічних вибухових робіт.

Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомляє начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік.

Просимо жителів громади взяти цю інформацію до уваги та зберігати спокій. Утримайтеся від коментарів та обговорення в соціальних мережах, месенджерах місць дислокації вибухів, закликають у Кременчуцькій РВА.

Також сьогодні на території Полтавської громади проводитимуть навчальні стрільби. Про це повідомляє начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

Якщо почуєте звуки пострілів, вибухів, зберігайте спокій! Все буде Україна, написав очільник Полтавської ОВА у своєму Телеграм-каналі.


0
Автор: Віктор Крук
Теги: Кременчуцька РВА Горішні Плавні технічні вибухи кар'єр
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 22 від 1 червня 2023)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 21 від 25 травня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 20 від 18 травня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 19 від 11 травня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх