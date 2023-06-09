Сьогодні у кар’єрі біля Горішніх Плавнів лунатимуть технічні вибухи

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 162

Зберігайте спокій та утримуйтесь від коментарів в соцмережах щодо місць вибухів

Сьогодні, 9 червня, з 12.00 до 16.00 у кар'єрі Горішньоплавнівської міської громади заплановано проведення масових технічних вибухових робіт.

Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомляє начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік.

— Просимо жителів громади взяти цю інформацію до уваги та зберігати спокій. Утримайтеся від коментарів та обговорення в соціальних мережах, месенджерах місць дислокації вибухів, — закликають у Кременчуцькій РВА.

Також сьогодні на території Полтавської громади проводитимуть навчальні стрільби. Про це повідомляє начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

— Якщо почуєте звуки пострілів, вибухів, зберігайте спокій! Все буде Україна, — написав очільник Полтавської ОВА у своєму Телеграм-каналі.



