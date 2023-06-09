8 червня 15-річний підліток з села Крута Балка не повернувся з прогулянки. Його мати звернулась до відділення №3 (смт Нові Санжари) Полтавського райуправління поліції.
Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Полтавщини з посиланням на Полтавське районне управління поліції.
Прикмети Микити: зріст 140 см, худорлявої статури, волосся світле, очі карі.
На момент зникнення був одягнений у шорти чорного кольору, сіру футболку, кросівки темно-синього кольору.
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Пошуки неповнолітнього мешканця села Крута Балка Драбинівської громади тривали всю ніч. Працівники відділення поліції № 3 (смт Нові Санжари) спільно з поліцейськими-кінологами та місцевими добровольцями обстежили польові дороги, траси та суміжні села. На щастя, Микиту знайшли здоровим та неушкодженим в парку сусіднього населеного пункту.
Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Полтавщини.
Правоохоронці допомогли йому безпечно спуститися на землю та, переконавшись у його безпеці, відвезли додому. Вивченням причин цієї події займається ювенальний інспектор. Поліцейським ще належить обстежити умови, в яких проживає та виховується дитина.
Поліція Полтавщини висловлює вдячність всім учасникам пошукових заходів за гарний результат.
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