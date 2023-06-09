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Поліція Полтавщини розшукує 15-річного мешканця Драбинівської громади Микиту Пушкіна (знайшли)

Сьогодні, 10:21 Переглядів: 330

  

Підліток не повернувся додому вчора, 8 червня

8 червня 15-річний підліток з села Крута Балка не повернувся з прогулянки. Його мати звернулась до відділення №3 (смт Нові Санжари) Полтавського райуправління поліції. 

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Полтавщини з посиланням на Полтавське районне управління поліції.

Прикмети Микити: зріст 140 см, худорлявої статури, волосся світле, очі карі. 

На момент зникнення був одягнений у шорти чорного кольору, сіру футболку, кросівки темно-синього кольору.

- Якщо у вас інформація про зниклого, що допоможе пришвидшити його розшук, просимо повідомити її до поліції за номерами: 0997504180, 0997723917 або 102, - звертається поліція до мешканців Полтавщини.

Доповнено:

Пошуки неповнолітнього мешканця села Крута Балка Драбинівської громади тривали всю ніч. Працівники відділення поліції № 3 (смт Нові Санжари) спільно з поліцейськими-кінологами та місцевими добровольцями обстежили польові дороги, траси та суміжні села.  На щастя, Микиту знайшли здоровим та неушкодженим в парку сусіднього населеного пункту. 

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Полтавщини.

- Отримавши повідомлення, ми негайно підняли всі служби нашого підрозділу та кінологів. Усю ніч піші патрулі оглядали вулиці та місця можливо перебування дитини. Водночас автопатрулі шукали хлопця на польових дорогах, трасах та в суміжних населених пунктах. Нам також допомагала інформація місцевих мешканців – коли та де востаннє бачили дитину. На щастя, зранку нашим працівникам вдалося його розшукати – він сидів на дереві у парку сусідського села, - повідомив начальник відділення поліції №3 Євгеній Сліпченко.

Правоохоронці допомогли йому безпечно спуститися на землю та, переконавшись у його безпеці, відвезли додому. Вивченням причин цієї події займається ювенальний інспектор. Поліцейським ще належить обстежити умови, в яких проживає та виховується дитина.

Поліція Полтавщини висловлює вдячність всім учасникам пошукових заходів за гарний результат.

 

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Автор: Віктор Крук Джерело фото: відділ комунікації поліції Полтавщини
Теги: розшук поліція Полтавщини підліток
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