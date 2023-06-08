Полтавщина передає допомогу для Херсонщини: човни, мотопомпи, пальне

Полтавщина підтримує Херсонську область, яку підтопило через руйнування росіянами дамби Каховської ГЕС. Депутати обласної ради, зокрема і фракції «Слуги Народу», на сесії 8 червня проголосували за виділення допомоги з обласного матрезерву. Про це повідомив голова Полтавської обласної організації партії «Слуга Народу», нардеп Олексій Устенко.

Він зауважив, що команда «СН» і надалі докладатиме максимум зусиль і продовжуватиме підтримувати всі рішення, які спрямовані на допомогу постраждалим містам і селам Херсонщини та їхнім жителям.

Перший заступник голови Полтавської облради, депутат від «Слуги Народу» Олександр Лемешко деталізував, яку саме допомогу відправлять на Херсонщину. Мова йде про п'ять човнів, два двигуни до човна, чотири мотопомпи і рукави до них, рятувальні та страхові жилети, рятувальні кола, два повітропідігрівники, бронежилети й 10 тисяч літрів пального.

Також напередодні Дмитро Лунін підписав розпорядження, яким спрямував 10 млн грн з обласного бюджету до Херсонщини на ліквідацію підриву ГЕС.

«Підрив Каховської дамби – чергова цинічна й жорстока терористична акція росії. І все заради того, щоб зірвати контрнаступ українських військових. Через витік води страждають цивільні, тварини, є загроза продовольчій безпеці та зміни клімату. Наше спільне завдання – допомогти людям. Дякую депутатському корпусу обласної ради та Дмитру Луніну за миттєву реакцію. Разом із тим область готова прийняти евакуйованих людей, забезпечити їх місцем проживання», – зауважив Олександр Лемешко.

До ліквідації наслідків катастрофи залучені також поліцейські та рятувальники Полтавщини: 100 правоохоронців зведеного загону Полтавського ГУНП, рятувальники обласної ДСНС і відповідна техніка.

Зазначимо, що на платформі UNITED24 запущений збір коштів «Допоможемо рятувальникам» для служб, які займаються евакуацією та подоланням наслідків однієї з найбільших катастроф в історії України.

Кошти підуть на човни і плоти, мотопомпи, ліхтарі, гідрокостюми й рятувальну техніку. Це те, що потрібно саме зараз. Список потреб оновлюватиметься, адже масштаб катастрофи стане відомим, коли зійде вода. Долучитися можна за цим посиланням .

Президент України Володимир Зеленський у четвер, 8 червня, відвідав Херсон. Там Глава Держави провів нараду, яка стосувалася наслідків підриву греблі Каховської ГЕС, а також відвідав одну з точок евакуації населення з підтоплених територій.

Голова партії «Слуга Народу», народний депутат Олена Шуляк повідомила, що держави ЄС – Литва, Німеччина та Австрія – надають Україні гуманітарну допомогу для ліквідації наслідків катастрофи.

«Це обладнання для прихистку людей та техніка: генератори, бурові насоси та фільтри та цистерни для води, намети і ліжка. Дякуємо дружнім народам за швидке реагування та допомогу в захисті цивільного населення».

Каховську ГЕС росіяни підірвали вночі 6 червня.