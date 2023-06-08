Слуга народу - Полтавщина
Полтавщина передає допомогу для Херсонщини: човни, мотопомпи, пальне
Богдан Лазоренко
Новий НПЗ для Кременчука чи кінець екології? Розбираємо в деталях
Микола Корецький
Наступна партія новітніх шасі DАYUN зібрана фахівцями Кременчуцького заводу комунальної техніки АЛЬФАТЕКС
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Віктор Крук журналіст «Кременчуцького Телеграфу»
Віктор КРУК
Хотів бути схожим на Сталіна, а перевершив Гітлера: пророчі слова Черчилля про їх послідовників
БлогЪ
Слуга народу - Полтавщина
Усе про роботу команди Президента в Полтавській області

Полтавщина передає допомогу для Херсонщини: човни, мотопомпи, пальне

Сьогодні, 14:38
176

Полтавщина підтримує Херсонську область, яку підтопило через руйнування росіянами дамби Каховської ГЕС. Депутати обласної ради, зокрема і фракції «Слуги Народу», на сесії 8 червня проголосували за виділення допомоги з обласного матрезерву. Про це повідомив голова Полтавської обласної організації партії «Слуга Народу», нардеп Олексій Устенко.

Він зауважив, що команда «СН» і надалі докладатиме максимум зусиль і продовжуватиме підтримувати всі рішення, які спрямовані на допомогу постраждалим містам і селам Херсонщини та їхнім жителям.

Перший заступник голови Полтавської облради, депутат від «Слуги Народу» Олександр Лемешко деталізував, яку саме допомогу відправлять на Херсонщину. Мова йде про п'ять човнів, два двигуни до човна, чотири мотопомпи і рукави до них, рятувальні та страхові жилети, рятувальні кола, два повітропідігрівники, бронежилети й 10 тисяч літрів пального.

Також напередодні Дмитро Лунін підписав розпорядження, яким спрямував 10 млн грн з обласного бюджету до Херсонщини на ліквідацію підриву ГЕС.

«Підрив Каховської дамби – чергова цинічна й жорстока терористична акція росії. І все заради того, щоб зірвати контрнаступ українських військових. Через витік води страждають цивільні, тварини, є загроза продовольчій безпеці та зміни клімату. Наше спільне завдання – допомогти людям. Дякую депутатському корпусу обласної ради та Дмитру Луніну за миттєву реакцію. Разом із тим область готова прийняти евакуйованих людей, забезпечити їх місцем проживання», – зауважив Олександр Лемешко.

До ліквідації наслідків катастрофи залучені також поліцейські та рятувальники Полтавщини: 100 правоохоронців зведеного загону Полтавського ГУНП, рятувальники обласної ДСНС і відповідна техніка.

 

Зазначимо, що на платформі UNITED24 запущений збір коштів «Допоможемо рятувальникам» для служб, які займаються евакуацією та подоланням наслідків однієї з найбільших катастроф в історії України.

Кошти підуть на човни і плоти, мотопомпи, ліхтарі, гідрокостюми й рятувальну техніку. Це те, що потрібно саме зараз. Список потреб оновлюватиметься, адже масштаб катастрофи стане відомим, коли зійде вода. Долучитися можна за цим посиланням.

Президент України Володимир Зеленський у четвер, 8 червня, відвідав Херсон. Там Глава Держави провів нараду, яка стосувалася наслідків підриву греблі Каховської ГЕС, а також відвідав одну з точок евакуації населення з підтоплених територій.

Голова партії «Слуга Народу», народний депутат Олена Шуляк повідомила, що держави ЄС – Литва, Німеччина та Австрія – надають Україні гуманітарну допомогу для ліквідації наслідків катастрофи.

«Це обладнання для прихистку людей та техніка: генератори, бурові насоси та фільтри та цистерни для води, намети і ліжка. Дякуємо дружнім народам за швидке реагування та допомогу в захисті цивільного населення».

 

Каховську ГЕС росіяни підірвали вночі 6 червня. 

0
Теги:

ТОП-3 думок за тиждень

Слуга народу – Полтавщина
Президент про підрив Каховської ГЕС: Ані водою, ані ракетами терористам не вдасться зупинити Україну
6.06.2023, 13:57
963
Слуга народу - Полтавщина
Полтавщина передає допомогу для Херсонщини: човни, мотопомпи, пальне
Сьогодні, 14:38
181

Статті автора

Стань блогером

Якщо Ви хочете вести свій блог на сайті Кременчуцький ТелеграфЪ, напишіть, будь ласка, листа на адресу:

rv.telegraf@gmail.com


Свіжий випуск (№ 22 від 1 червня 2023)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 21 від 25 травня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 20 від 18 травня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 19 від 11 травня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх