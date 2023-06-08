Вранці 8 червня на Полтавщині стався землетрус

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Джерело землетрусу знаходилося за 26 км на південний схід від Полтави

8 червня о 10.23 (за київським часом) Головний центр спеціального контролю зареєстрував землетрус магнітудою 3,7 за шкалою Ріхтера. Про це центр повідомив на своїй сторінці у фейсбуці.

Джерело землетрусу знаходилося за 26 км на південний схід від Полтави, на глибині 10 км. За класифікацією землетрусів відноситься до відчутних. Землетрус відчувається небагатьма людьми, які знаходяться всередині приміщення; просто неба — тільки в сприятливих умовах. Коливання подібні зі струсом, утвореним легкою вантажівкою. Уважні спостерігачі помічають легкі коливання легких предметів, трохи сильніше — на верхніх поверхах.

Подібні за силою землетруси, з території Полтавської області, реєструвалися і раніше, зокрема останні із них 26 травня та 14 січня 2023 року з магнітудами 3,5 та 2,7.

Якщо ви відчували землетрус, залиште повідомлення про ваші відчуття за посиланням, це допоможе науковцям в уточненні енергетичних параметрів землетрусу.