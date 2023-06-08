Цькують та погрожують: кременчуцькі медики «швидкої» скаржаться на обласне керівництво

Сьогодні, 14:28 Переглядів: 1 941

Після того, як лікарі та фельдшери міської станції швидкої допомоги озвучили вимоги щодо недорахування, на їх думку, зарплат — в обласному центрі екстреної медичної допомоги створили неадекватні умови праці та почали погрожувати звільненнями. «Кременчуцький ТелеграфЪ» розбирався, чи порушують права медичних працівників

До редакції «Кременчуцького Телеграфа» звернулися медичні працівники Станції екстреної медичної допомоги № 2 (СЕМД №2, Кременчук) та заявили про цькування та погрози з боку керівництва Полтавського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф (далі — обласний СЕМД).

Конфлікт виник через те, що, на думку медиків, їм недоплачують заробітну плату. «Зрівнялівка» та голі ставки — протягом багатьох місяців лікарі та фельдшери працюють без премій, без урахування надбавок за стаж, нічних змін, матеріальних допомог тощо. За словами медиків, обласне керівництво штучно та в ручному режимі зменшує зарплату, щоб у корінці вийшла сума, не більше, ніж 13,5 тис. гривень для фельдшера та 20 тис. гривень для лікаря, як передбачено постановою Кабміну від 18 червня 2021 року та указом президента.

Відповідну заяву у травні 2023 року кременчуцькі медики направили начальнику Полтавської ОВА, прем’єр-міністру та президенту України.

У листі також йдеться про те, що бригади швидкої допомоги перевели в режим роботи з одним фельдшером, що унеможливлює проведення реанімаційних заходів та транспортування хворого до карети швидкої. Також скоротили санітарів, а їх роботу переклали на фельдшерів. На думку медичних працівників, такі «реформи» ставлять під загрозу якість надання медичних послуг, а й життя людей.

«З огляду на таке приниження нашої професії багато наших колег звільняються, оскільки штучне утримування зарплат на плановому рівні не стимулює трудовий колектив», — йдеться у заяві, яку підписали 150 працівників кременчуцької швидкої.

Після цього, 5 червня, до відома працівників СЕМД №2 довели новий наказ за підписом в.о. директора Полтавського обласного СЕМД Дмитра Лавренка. У ньому йдеться про те, що по закінченню виклику, медики повинні перебувати у салоні автомобіля, а у разі транспортування хворого до лікарні перебувати у пунктах тимчасового базування у лікарнях.

— Ми єдине місто в області, якому створили такі умови. Ми не маємо права залишати автомобіль швидкої. В туалет нам сказали ходити хоч під кущі — це не їх проблеми. Щоб ви розуміли, так знущаються лише над Кременчуком. І нам помста за те, що ми всі, 150 людей, підписалися під листом, — каже одна з фельдшерок швидкої.

Медикиня говорить: зверталися до своїх колег з інших регіонів. Але таких умов праці там немає. Та й зарплату значно вищу отримують, нараховану не вручну до певної суми.

— У нас звільнили дуже багато молодших медсестер, санітарів, прибиральників. Тепер ми повинні самі прибирати в машинах, у приміщеннях. Часу пообідати — немає, за час чергування ніде навіть зарядити телефон, — розповіли медики. — До речі, репресії з Полтави почалися і до нашого безпосереднього керівництва. Погрожували головлікарю та його заступникам звільненням через наш бунт.

Зазначимо, що Кременчуцьку СЕМД багато років очолює Ігор Дубницький, і медики кременчуцької екстренки в один голос кажуть, що претензій до нього особисто не мають — усе вирішує область.

— Після наказу, який вийшов 5 червня, один з наших співробітників написав пост обурення у Фейсбуці. За кілька годин йому вже перетелефонував керівник обласного центру ЕМД та сказав, що він, як співробітник, що працює за сумісництвом, більше не потрібен — його звільняють. Щобільше — погрожував, що звільнять його і з іншої роботи.

На фоні погроз із боку обласного керівництва профспілка медиків звернулася за послугами до адвоката, який допомагає відстоювати їхні права. Крім того, медики були змушені звернутися і до поліції із заявою. У ній вони вимагають відкрити кримінальне провадження та розібратися, як розподіляли та витрачали кошти, які регулярно виділяли на оплату всіх складових медичної допомоги.

«Їм усе виплачують»

За коментарем ми звернулися до директора Департаменту охорони здоров’я Полтавської ОДА Віктора Лисака (обласний СЕМД підпорядкований департаменту охорони здоров’я ОДА):

— Немає ніякого скандалу, людям усе виплачують. Був моніторинг національної служби здоров’я України, людям усе пояснили.

— Люди окрім зарплат, яку, на їхню думку, їм не виплачують, скаржаться на умови праці. Їм не дозволяють виходити з машини, примушують прибирати замість санітарів, яких звільнили.

— Немає такого. Машина стоїть там, є місце базування у лікувальних закладах. Враховуючи все, що відбувається у державі, машини розосереджені. Хто їм забороняє виходити? Нехай не чудять. Можна все що хочеш придумувати.

— Хіба могли 150 людей придумати таке?

— Я не бачу де 150 людей, які придумали, але таке саме - і в Полтаві робиться. Де машина приїхала, стала біля лікувального закладу, далі чекає виклик по маршруту. Ми не можемо кататися з Молодіжного, а потім назад. Треба дивитися по ситуації.

— Медпрацівники кажуть, що зв’язувалися із колегами з інших регіонів — і там зарплати значно вищі, без зрівнялівки.

— Це все від лукавого. Все, що їм належить за законом - їм виплачується. Вони вважають, що їм ще якісь надбавки потрібні. Щоб ви розуміли, є тарифна сітка, по ній є посадовий оклад. А далі є доплати. Всі соціальні виплати, все їм виплачується. Їм неодноразово все пояснювали. Там керівник є, а юрист колотить.

Медики готові піти до суду

Також ми звернулися за коментарем до юриста, який допомагає медикам — адвоката Валерія Гонтаря з проханням пояснити, які саме права медиків порушують у Кременчуці.

— Є указ президента, що фельдшер повинен отримувати 13,5 тис. гривень, лікаря — 20 тис. гривень. Виконуючи такий указ, виходить, що лікар, який щойно прийшов працювати та лікар із 25-річним стажем та найвищою категорією — отримують однакову зарплату. Тобто положення, які регламентують урахування кваліфікації працівника, умови роботи, стаж тощо — не виконують. Виконують указ президента так, як там не написано. Штучно ставлять цифри, щоб було не нижче, але і не вище. Це економія фонду заробітної плати із порушеннями.

Як помсту за їх дії медикам почали погрожувати — мовляв, якщо ви не зупинитеся — звільнимо. Саме це і стало підставою до звернення медпрацівників до ЗМІ та до соціальних мереж.

— Які ще, на вашу думку, порушення, відбуваються на станції швидкої у Кременчуці?

— Формування бригади з одного фельдшера. Це порушення на сьогодні нібито вже усунуто, і завдяки тому, що медики написали звернення до області та Кабміну. Однак 5 червня виник наказ, який стосується лише СЕМД №2, Кременчук. Він про районування - коли бригада закінчила виклик без госпіталізації, треба залишатися на місці. Якщо людина захотіла у туалет — куди їй йти? А якщо повітряна тривога? Кинути машину й бігти в укриття? Дуже дивний документ з юридичної точки зору, якщо не сказати більше. Я думаю, що щодо цього наказу буде окреме звернення, бо він прямо порушує права працівників та стосується лише одного міста. Також права медиків порушуються у частині перекладання обов'язків з прибирання на кваліфікованих працівників.

— Як перспективи, на вашу думку, цієї боротьби?

— Якщо не відреагує держава в особі посадовців, які за це відповідають, тому доведеться звертатися до суду.