На Полтавщині в ставку знайшли мертву літню жінку

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7 червня, близько 11.00, до відділу № 2 Полтавського райуправління поліції надійшло повідомлення від жителя с. Бричківка Полтавського району про те, що він виявив у ставку тіло жінки.

Про це повідомили в поліції Полтавщини.

— На місце події прибула слідчо-оперативна група поліції, рятувальники та медики. Наразі особа загиблої жінки нами встановлена. Нею виявилась 76-річна місцева мешканка, — розповів т.в.о. начальника відділу № 2 Полтавського райуправління поліції Віктор Гончарук.

Для з’ясування причини смерті її тіло направлено на судово-медичну експертизу.

За даним фактом слідчим підрозділом поліції, під процесуальним керівництвом Полтавської окружної прокуратури, розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.