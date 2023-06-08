На Полтавщині в ставку знайшли мертву літню жінку

7 червня, близько 11.00, до відділу № 2 Полтавського райуправління поліції надійшло повідомлення від жителя с. Бричківка Полтавського району про те, що він виявив у ставку тіло жінки.
Про це повідомили в поліції Полтавщини.
Для з’ясування причини смерті її тіло направлено на судово-медичну експертизу.
За даним фактом слідчим підрозділом поліції, під процесуальним керівництвом Полтавської окружної прокуратури, розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.
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