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Запитай священника: чи можна фотографувати померлих у труні

Сьогодні, 13:27 Переглядів: 218

 

На запитання читачів ДДС відповідає протоієрей Анатолій Куліш

— Скажіть, будь ласка, чи можна фотографувати померлих у труні? Чи це не є гріхом?
— Гріхом не є, але і якоїсь особливої користі це також не несе. Близькі повинні бути у нашому серці, нашій пам’яті та наших молитвах.
— Отче, підкажіть, що робити з хрестиком, який зламався і відремонтувати його неможливо?
— Закопати десь під деревом або викинути в річку. Якщо це дерев’яний хрестик – його можна спалити, якщо з дорогоцінного металу – переплавити.
— Скільки разів на рік можна причащатися, чи лише в піст, і скільки днів має минути від першого причастя до другого?
— Моя відповідь не відрізнятиметься від рекомендацій інших святих отців: що частіше, то краще. Причащатися треба під час кожного Богослужіння, яке ви відвідуєте.
— Чому на поминках не можна користуватися виделками?
— То забобон, який не має церковного підґрунтя. Якщо ви користуєтеся виделкою у повсякденні – сміливо можете це робити й під час поминальних обідів.

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Автор: Мирослава УКРАЇНСЬКА
Теги: Для Дому і Сім'ї питання-відповідь
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