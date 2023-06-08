Запитай священника: чи можна фотографувати померлих у труні

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— Скажіть, будь ласка, чи можна фотографувати померлих у труні? Чи це не є гріхом?

— Гріхом не є, але і якоїсь особливої користі це також не несе. Близькі повинні бути у нашому серці, нашій пам’яті та наших молитвах.

— Отче, підкажіть, що робити з хрестиком, який зламався і відремонтувати його неможливо?

— Закопати десь під деревом або викинути в річку. Якщо це дерев’яний хрестик – його можна спалити, якщо з дорогоцінного металу – переплавити.

— Скільки разів на рік можна причащатися, чи лише в піст, і скільки днів має минути від першого причастя до другого?

— Моя відповідь не відрізнятиметься від рекомендацій інших святих отців: що частіше, то краще. Причащатися треба під час кожного Богослужіння, яке ви відвідуєте.

— Чому на поминках не можна користуватися виделками?

— То забобон, який не має церковного підґрунтя. Якщо ви користуєтеся виделкою у повсякденні – сміливо можете це робити й під час поминальних обідів.