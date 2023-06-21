Де в Кременчуці безкоштовно зробити КТ

Незабаром у Полтавській обласній клінічній лікарні імені Скліфосовського запрацює другий апарат МРТ. Завдяки цьому вдасться скоротити чергу очікування, адже наразі це єдина державна лікарня в регіоні, де можна зробити МРТ-діагностику.

Комп’ютерну томографію роблять дев’ять медзакладів області: Кременчуцька перша міська лікарня імені Богаєвського, ЛІЛ «Кременчуцька», ПОКЛ імені Скліфосовського, 1-ша міська лікарня Полтави, ЛІЛ Горішніх Плавнів, Лубенська ЛІЛ, Хорольська ЦРЛ, Гадяцька ЦРЛ, Миргородська ЦРЛ. Усе це – аби діагностичні послуги для мешканців регіону були доступними, і пацієнтам – як цивільним, так і військовим – не доводилося їхати до обласного центру, щоб зробити КТ.

Голова Полтавської обласної організації партії «Слуга Народу» та народний депутат Олексій Устенко наголосив, що депутати від «Слуги Народу» на Полтавщині підтримують усі рішення, що направлені на розвиток та осучаснення медицини.

«Сьогодні Полтавська область – справжній медичний хаб, де працюють найкращі фахівці, які постійно навчаються та переймають світовий досвід у лікуванні. Завдяки цьому пацієнти можуть отримати якісні послуги на місцях», – говорить Олексій Устенко.

В обласних лікарнях стабільно оновлюється апаратура. У 2023 році на закупівлю нового устаткування з обласного бюджету виділено як мінімум 161 млн грн. Сюди входять: два нові КТ, наркозно-дихальна станція, відеогастро- і колоноскопи, апарати ШВЛ, різні аналізатори, дефібрилятори, електрокардіографи. Це майже 90 одиниць потужної апаратури.