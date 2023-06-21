Слуга народу – Полтавщина
Де в Кременчуці безкоштовно зробити КТ
Богдан Лазоренко
Новий НПЗ для Кременчука чи кінець екології? Розбираємо в деталях
Микола Корецький
Наступна партія новітніх шасі DАYUN зібрана фахівцями Кременчуцького заводу комунальної техніки АЛЬФАТЕКС
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Віктор Крук журналіст «Кременчуцького Телеграфу»
Віктор КРУК
Хотів бути схожим на Сталіна, а перевершив Гітлера: пророчі слова Черчилля про їх послідовників
Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині п'яний мотоцикліст збив 9-річного хлопчика на велосипеді

Сьогодні, 10:40 Переглядів: 335

Чоловік не має посвідчення водія, отже не мав права керувати транспортним засобом

14 червня, у селі Лазірки Новооржицької громади Лубенського району 35-річний п'яний мотоцикліст збив 9-річного хлопчика на велосипеді.

Як повідомили у Полтавській обласній прокуратурі, під час руху мотоцикліст виїхав на узбіччя, де зіткнувся з дитиною. Внаслідок ДТП хлопчик отримав перелом ноги та інші тілесні ушкодження, на даний час дитина знаходиться у лікарні.

Під час досудового розслідування встановлено, що мотоцикліст не має посвідчення водія, отже взагалі не мав права керувати транспортним засобом, а рівень алкоголю в його крові становив понад 2 проміле.

Наразі чоловіку повідомили про підозру за ч.2 ст.286-1 (порушення правил безпеки дорожнього руху у стані алкогольного сп’яніння, що спричинило потерпілому тяжке тілесне ушкодження) Кримінального Кодексу України. Також чоловік зараз знаходиться під вартою.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

Винуватець ДТП
Винуватець ДТП

 


0
Автор: Дарія Згура
Теги: прокуратура Полтавщини Полтавщина мотоцикліст велосипедист дитина
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 24 від 15 червня 2023)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 23 від 8 червня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 22 від 1 червня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 21 від 25 травня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх