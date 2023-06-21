На Полтавщині п'яний мотоцикліст збив 9-річного хлопчика на велосипеді

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14 червня, у селі Лазірки Новооржицької громади Лубенського району 35-річний п'яний мотоцикліст збив 9-річного хлопчика на велосипеді.

Як повідомили у Полтавській обласній прокуратурі, під час руху мотоцикліст виїхав на узбіччя, де зіткнувся з дитиною. Внаслідок ДТП хлопчик отримав перелом ноги та інші тілесні ушкодження, на даний час дитина знаходиться у лікарні.

Під час досудового розслідування встановлено, що мотоцикліст не має посвідчення водія, отже взагалі не мав права керувати транспортним засобом, а рівень алкоголю в його крові становив понад 2 проміле.

Наразі чоловіку повідомили про підозру за ч.2 ст.286-1 (порушення правил безпеки дорожнього руху у стані алкогольного сп’яніння, що спричинило потерпілому тяжке тілесне ушкодження) Кримінального Кодексу України. Також чоловік зараз знаходиться під вартою.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

Винуватець ДТП



