На щиті до Кременчука повертається воїн, захисник «Азовсталі» Ігор Холодняк, який загинув під час теракту в Оленівці

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У понеділок, 26 червня, у Кременчуці попрощаються із загиблим військовим Ігорем Холодняком. Прощання розпочнеться об 11.00 у Міському палаці культури.

Ігор Анатолійович Холодняк (08.12.1975) з позивним «Батя» був штаб-сержантом командиром відділення слюсаро-механічних робіт і поточного ремонту агрегатів ремонтного взводу бронетанкової техніки ремонтної роти окремого загону спецпризначення «Азов». Ігор був захисником «Азовсталі», який до останнього дня тримали оборону Маріуполя. На фото його остання світлина з «Азовсталі», яку він надіслав рідним.

Захисник України загинув у ніч на 29 липня 2022 року під час теракту у колонії в Оленівці, де росіяни утримували українських військовополонених. Його прізвище було серед тих, які виклала російська сторона після теракту.

22 червня відбудеться кремація у Київському крематорії.

26 червня — прощання у Кременчуцькому Міському палаці культури.

Що відомо про теракт в Оленівці

Під час вибуху в ніч проти 29 липня 2022 року, який пролунав на території колишньої виправної колонії в смт Оленівка, була знищена будівля, де утримували українських військовополонених.

За даними російських окупантів, загинуло понад 50 українських захисників, кількість поранених невідома. За даними Офісу генпрокурора України, ​поранення дістали 130 людей. Серед утримуваних були зокрема захисники Азовсталі.

В українській розвідці вважають, що російські окупанти не мали наміру обмінювати українських полонених в Оленівці та умисно стратили їх, щоб приховати тортури та умови утримання полонених. Генштаб ЗСУ повідомляв, що підрив колонії в Оленівці вчинили найманці ПВК «Вагнера» без узгодження з військовим керівництвом рф.

3 серпня 2022 року генсекретар ООН Антоніу Гутерреш повідомив, що ООН запускає «місію з встановлення фактів» трагедії в Оленівській колонії. 28 вересня Уповноважений з прав людини ВР Дмитро Лубінець повідомив, що створена генсеком ООН місія, яка мала розслідувати теракт в Оленівці, так і не прибула в Україну.

11 жовтня на підконтрольну Україні територію повернули тіла 62 українських військових. Серед них були загиблі в Оленівці.

Станом на 10 грудня 2022 року рф утримувала в Оленівській колонії 150 українців. Україна закликала міжнародних правозахисників вимагати доступу до полонених в Оленівці.

У січні 2023 року повідомлялося, що ДНК-експертиза понад пів сотні тіл загиблих військовополонених з Оленівки триває.