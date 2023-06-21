На щиті до Кременчука повертається воїн, захисник «Азовсталі» Ігор Холодняк, який загинув під час теракту в Оленівці

У понеділок, 26 червня, у Кременчуці попрощаються із загиблим військовим Ігорем Холодняком. Прощання розпочнеться об 11.00 у Міському палаці культури.
Ігор Анатолійович Холодняк (08.12.1975) з позивним «Батя» був штаб-сержантом командиром відділення слюсаро-механічних робіт і поточного ремонту агрегатів ремонтного взводу бронетанкової техніки ремонтної роти окремого загону спецпризначення «Азов». Ігор був захисником «Азовсталі», який до останнього дня тримали оборону Маріуполя. На фото його остання світлина з «Азовсталі», яку він надіслав рідним.
Захисник України загинув у ніч на 29 липня 2022 року під час теракту у колонії в Оленівці, де росіяни утримували українських військовополонених. Його прізвище було серед тих, які виклала російська сторона після теракту.
Під час вибуху в ніч проти 29 липня 2022 року, який пролунав на території колишньої виправної колонії в смт Оленівка, була знищена будівля, де утримували українських військовополонених.
За даними російських окупантів, загинуло понад 50 українських захисників, кількість поранених невідома. За даними Офісу генпрокурора України, поранення дістали 130 людей. Серед утримуваних були зокрема захисники Азовсталі.
В українській розвідці вважають, що російські окупанти не мали наміру обмінювати українських полонених в Оленівці та умисно стратили їх, щоб приховати тортури та умови утримання полонених. Генштаб ЗСУ повідомляв, що підрив колонії в Оленівці вчинили найманці ПВК «Вагнера» без узгодження з військовим керівництвом рф.
3 серпня 2022 року генсекретар ООН Антоніу Гутерреш повідомив, що ООН запускає «місію з встановлення фактів» трагедії в Оленівській колонії. 28 вересня Уповноважений з прав людини ВР Дмитро Лубінець повідомив, що створена генсеком ООН місія, яка мала розслідувати теракт в Оленівці, так і не прибула в Україну.
11 жовтня на підконтрольну Україні територію повернули тіла 62 українських військових. Серед них були загиблі в Оленівці.
Станом на 10 грудня 2022 року рф утримувала в Оленівській колонії 150 українців. Україна закликала міжнародних правозахисників вимагати доступу до полонених в Оленівці.
У січні 2023 року повідомлялося, що ДНК-експертиза понад пів сотні тіл загиблих військовополонених з Оленівки триває.
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